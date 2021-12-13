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Психолог Наумова рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они стали успешными

Общество
Психолог Наумова рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они стали успешными
freepik.com  /  gpointstudio

Разного рода сказки являются неотъемлемой частью детства каждого из нас, вне зависимости от этноса, к которому мы принадлежим, или страны, в которой росли и жили. На днях издание Science Daily поделилось результатами любопытного исследования: оказывается, российские родители чаще американских читают детям страшные и печальные книжки, где есть место сложным эмоциям вроде гнева или тоски. На фоне этого мы решили обратиться к детскому психологу и семейному психотерапевту Наталье Наумовой, чтобы спросить, влияет ли такая литература на развитие эмоционального интеллекта и как вообще правильно подбирать сказки детям.

Психолог утверждает, что многое в выборе детской литературы зависит от жизненного восприятия родителей. Если мама и папа относятся к жизни легко и с позитивом, то и детям они предложат читать подобные произведения, чтобы научить его справляться с любыми невзгодами.

«Мы также видим, что в российскую образовательную программу для школьников зачастую включены произведения, травмирующие детскую психику. В более или менее благополучных семьях дети до школы не изучали такие произведения и воспитывались по-доброму, мягко и ласково. Потом они попадают в школу, изучают программу, а там [в книгах] зачастую какие-то беды и несчастья. Детям действительно сложно это пережить, поэтому все-таки очень важно читать детям произведения по возрасту, причем разбирать эти произведения: обсуждать, какие эмоции были вызваны, почему так случилось, почему именно так поступили герои, обсуждать то время, когда писалось произведение», — рассказывает Наталья Наумова.

Психолог Наумова рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они стали успешными
pixabay.com /

Делать акцент на эпохе, когда была создана сказка, действительно важно: время очень изменилось, и в классических книгах ребенку может встретиться то, что сегодня покажется странным и непривычным. При этом нужно понимать и то, какую роль в нашем культурном выборе играет менталитет — детская литература или кино подбираются в том числе в зависимости от уровня благополучия семьи, условий, в которых семья живет.

«Вообще, страшные и травмирующие сказки не то чтобы помогают быстрее развить эмоциональный интеллект — скорее, помогают сделать человека более суровым и жестким. Просто, если ребенку страшно и не обсудить с ним этот страх, не разобрать его, то он вытесняется в подсознании. Попадая в сложные жизненные ситуации, человек не плачет, а выглядит твердым и сильным, превозмогает трудности и идет дальше. У него складывается восприятие, что жизнь трудна и тяжела, надо бороться — и человек борется всю жизнь, — говорит психолог. — А если мы изначально даем ребенку установку, что жизнь прекрасна и мир тебя любит, то ребенок, веря в это, принимает и любит себя, принимает мир и смотрит на него с позитивом. Он становится таким «магнитиком», к которому все притягиваются и хотят делать ему приятное. И такой ребенок действительно становится более успешным».

Психолог Наумова рассказала, какие сказки читать детям, чтобы они стали успешными
freepik.com / user18526052

Ранее Наталья Наумова поделилась мыслями о том, почему россияне чаще американцев предпочитают читать детям страшные сказки. По ее мнению, это связано не только с национальным менталитетом, но и с тем, в какой среде и материальных условиях живут родители и их дети.

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