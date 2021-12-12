Тысячи аргентинцев приняли участие в марше против соглашения с МВФ

Буэнос-Айрес, 12 декабря. Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы выступить против соглашения Аргентины с Международным валютным фондом (МВФ) о реструктуризации многомиллиардного долга. Об этом сообщает агентство Efe.

Mientras Alberto dice que la Argentina del ajuste es historia, los salarios están por el suelo y les trabajadores no llegamos a fin de mes.



Recortan nuestros derechos para pagarle al FMI. La única salida es dejar de pagar esa usura.#NoAlPactoConElFMI pic.twitter.com/0kHFSt00Mf — ????Cele Fierro???? (@Cele_Fierro) December 11, 2021

Манифестация, созванная сотней социальных, политических, студенческих и правозащитных организаций, началась на центральном проспекте столицы и завершилась на площади Мая, где находится президентский дворец.

По словам главы Социалистического движения трудящихся (MST) Селе Фьерро, будущее соглашение с МВФ будет подписано ценой «голодающего народа».

«Долг — это полный обман, так как миллиарды были растрачены из-за утечки капитала и финансирования избирательной компании бывшего президента Маурисио Макри. Ни одна копейка из этих средств не была использована для разрешения структурных проблем населения», — заявила представительница MST агентству Efe.

С прошлого года правительство Аргентины обсуждает с МВФ вопрос рефинансирования внешнего долга, который на данный момент достигает 43,3 млрд долларов. Основной причиной задолженности является договор о финансовой помощи от МВФ, подписанный в 2018 году экс-президентом Маурисио Макри.

Федеральное агентство новостей /

Согласно документу, южноамериканское государство должно было выплатить финансовой организации 19 млрд в следующем году, 19,3 млрд в 2023 и 4,9 млрд в 2024. Однако правительство нынешнего главы Альберто Фернандеса объявило, что его страна, страдающая от серьезных макроэкономических проблем, не в состоянии выплатить такую сумму.

«Мы организовали протесты, чтобы сказать «нет» соглашению с МВФ, выплате внешнего долга и нововведениям, которые идут вразрез с интересами работников и народа в целом», — отметила Фьерро.

10 декабря МВФ сообщил о прогрессе в переговорах касательно подписания нового договора с представителями Министерства экономики и Центробанка Аргентины.