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Fox News усомнился, что журналистов США лишат Пулитцеровской премии за вбросы о России

Политика
Fox News усомнился, что журналистов США лишат Пулитцеровской премии за вбросы о России
freepik.com  /  Designed by Freepik

Вашингтон, 12 декабря. Получивших Пулитцеровскую премию за свои антироссийские репортажи журналистов The New York Times и The Washington Post вряд ли накажут за вбросы. Об этом говорится в статье Fox News.

Как отмечают обозреватели издания, информация о «сговоре» между Дональдом Трампом и Кремлем давно опровергнута, но никто так и не лишил журналистов премии и не аннулировал ее. Fox News напомнил, что еще в 2018 году журналисты NYT и WP получили престижную Пулицеровскую премию в номинации «Национальный репортаж», в основе которого лежали предвзятые данные о «сговоре» между штабом Трампа и Кремлем.

«Заявления об этом "сговоре" уже давно были разоблачены. Так когда эти люди вернут премию? Придется дожидаться 2089 года, когда Пулицеровский комитет дождется смерти всех действующих участников, и только тогда проведет "расследование" и сделает заявление, которое и извинением назвать нельзя?» — возмутились обозреватели.

Fox News усомнился, что журналистов США лишат Пулитцеровской премии за вбросы о России
wikipedia.org / Daniel Chester French

История с вбросом произошла не впервые. Премию в 1931 году дали корреспонденту NYT Уолтеру Дюранти, заключает Fox News.

Ранее политолог Иван Аркатов заявил, что санкции ЕС против россиян основаны на выдуманных историях и фейках. По мнению эксперта, основным интересантом в продвижении санкций является Франция.

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