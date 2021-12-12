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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейным фото для рождественской открытки

Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейным фото для рождественской открытки
ТАСС  /  i-Images via ZUMA Press

Лондон, 12 декабря. Герцоги Кембриджские решили порадовать фанатов трогательным снимком с детьми в преддверии Рождества. В этом году праздничной открыткой членов королевской семьи стало фото из путешествия.

Представители монархии Великобритании ежегодно поздравляют подданных рождественскими открытками. В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали в качестве праздничного кадра фото из семейной поездки в Иорданию. Герцоги Кембриджские поделились трогательным портретом с детьми в честь предстоящего праздника.

Герцоги Кембриджские выбрали простую одежду для рождественской фотосессии, однако некоторые СМИ сочли открытку странной: семья принца Уильяма расположилась на фоне пещеры, сидя на шкуре животного. Судя по всему, герцогам Кембриджским удалось осуществить планы на поездку в Иорданию лишь в этом году — прежде они заявляли, что рассчитывали вернуться на Ближний Восток с детьми.

Меган Маркл и принц Гарри все еще не представили собственную рождественскую открытку. Однако поклонники королевской семьи рассчитывают, что герцоги Сассекские покажут свою дочерь Лилибет Дианы в честь праздника.

Ранее Кейт Миддлтон вместо Елизаветы II приняла участие в мероприятии по случаю Дня памяти павших. Сама королева не смогла быть на параде из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал «360».

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Все новости / Общество / Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейным фото для рождественской открытки
Принц Уильям Кейт Миддлтон королевская семья
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