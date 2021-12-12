Американский блогер Джейкоб рассказал о причине долгих сборов женщин из России

Москва, 12 декабря. Переехавший в Россию американский блогер Джейкоб рассказал, почему отечественные девушки собираются дольше, чем женщины из США.

Американец поведал, что много раз слышал о долгих сборах женщин из России. Однако, когда он стал свидетелем одного из сборов, понял, почему россиянки тратят на это так много времени.

Блогер отметил, что в России женщины не могут выйти из дома, когда у них остались незаконченные дела. Это связано с высоким уровнем ответственности у представительниц прекрасного пола.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

«Что подразумевается под "делами"? Самое разное, стирка, уборка, готовка. У русских девушек часто проявляется синдром отличника, то есть все должно быть идеально», — сообщил он.

Кроме того, россиянки тратят много времени на сборы остальных домочадцев. Он подчеркнул, что часто женщины помогают собираться всей семье. Также жены проверяют наличие всех необходимых в поездке документов, ключей, сумок и прочих мелочей.

«Россиянки переживают намного больше, пока американки не хотят лишний раз напрягаться», — рассказал американец в своем блоге «Дуэт: Джейкоб и Сергей» на платформе «Яндекс.Дзен».

Также блогер рассказал, как он накроет свой новогодний стол. По его словам, он хочет, чтобы в меню были именно типичные российские блюда.