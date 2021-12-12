Политолог Саймс объяснил, какой грозный шаг России заставил США впервые учиться гибкости

Вашингтон, 12 декабря. Россия впервые за много лет решила немного отойти от политики вежливой дипломатии и одним решением заставила США учиться гибкости.

Успех новой тактики Москвы в беседе с Владимиром Соловьевым оценил американский политолог Дмитрий Саймс, комментируя прошедшие недавно переговоры между президентами РФ и США.

Эксперт, в частности, отметил, что администрация Байдена очень хорошо подготовилась к этой беседе и умудрилась ловко обыграть многочисленных оппонентов президента в политической верхушке. В первую очередь это было видно по быстрому решению относительно нового пакета антироссийских санкций. Некоторые аналитики считали вынесенные на рассмотрение в Конгрессе ограничения неким блефом Вашингтона, но это не так. Санкции в проекте военного бюджета были открытой диверсией противников Байдена, как в стане республиканцев, так и в его же демократическом лагере. Его команда просто вовремя успела купировать угрозу.

Саймс обратил внимание, что президенту США пришлось выкручиваться на переговорах в вопросе санкций. С одной стороны, он должен был показать оппонентам, что настроен жестко, твердо и бескомпромиссно в «украинском вопросе», с другой — ему нужно было дать понять Владимиру Путину, что все эти угрозы несущественны и не должны мешать диалогу. Поэтому Байден зашел издалека, вспомнил об общих потерях во Второй мировой и большой победе всего цивилизованного мира, тем самым сблизив Россию и США.

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Политолог также указал на еще один нюанс, обеспечивший продуктивность переговоров и позволяющий надеяться на дальнейшее потепление в отношениях. Саймс отметил, что в отличие от предшественника Байдену пока удается держать под контролем свой аппарат и, в частности, совет национальной безопасности. В то время как Трампу мешали даже ближайшие советники, срывая налаживания диалога с Москвой, нынешняя администрация Белого дома четко следует «политике партии».

Главным же фактором, повлиявшим не только на переговоры, но и на смягчение позиции США в принципе, по мнению Саймса, стал один решительный и довольно-таки грозный шаг России.

«Россия за последние несколько лет приняла решение, что достаточно терпения и смирения. И Москва сознательно решила продемонстрировать, что у нее есть гигантские военные возможности. Новые возможности, и не только эти возможности, но и готовность пользоваться этим потенциалом. Руководство РФ сознательно создало напряжение, показав миру потенциал своего новейшего оружия. И этот грозный шаг заставил США впервые в истории проявить гибкость во внешней политике. Я считаю, что этот шаг больше всего и повлиял на нынешнюю непривычную для американцев гибкость Вашингтона», — отметил политолог.

Саймс добавил, что Белый дом по итогам переговоров не зря привязал угрозу новых санкций, в том числе и против «Северного потока — 2», к военному обострению на Украине. В Вашингтоне все прекрасно понимают, что Россия не собирается проявлять какой-либо агрессии по отношению к соседке. Знакомые Саймса в разведсообществе еще пару недель назад говорили, что вся эта информационная истерия с войсками РФ у границ Украины и яйца выеденного не стоит, так как даже со спутников было видно, что эта группировка не предназначена для масштабной военной операции. К тому же и в разведке, и, соответственно, в Белом доме прекрасно знают, что для военного усмирения Украины России даже не нужна войсковая группировка у границ. Любая операция в случае чего будет проведена на куда более высоком технологическом уровне.

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