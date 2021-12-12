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Политолог Саймс объяснил, какой грозный шаг России заставил США впервые учиться гибкости

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 12:33
Политика
Политолог Саймс объяснил, какой грозный шаг России заставил США впервые учиться гибкости
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 12 декабря. Россия впервые за много лет решила немного отойти от политики вежливой дипломатии и одним решением заставила США учиться гибкости.

Успех новой тактики Москвы в беседе с Владимиром Соловьевым оценил американский политолог Дмитрий Саймс, комментируя прошедшие недавно переговоры между президентами РФ и США.

Эксперт, в частности, отметил, что администрация Байдена очень хорошо подготовилась к этой беседе и умудрилась ловко обыграть многочисленных оппонентов президента в политической верхушке. В первую очередь это было видно по быстрому решению относительно нового пакета антироссийских санкций. Некоторые аналитики считали вынесенные на рассмотрение в Конгрессе ограничения неким блефом Вашингтона, но это не так. Санкции в проекте военного бюджета были открытой диверсией противников Байдена, как в стане республиканцев, так и в его же демократическом лагере. Его команда просто вовремя успела купировать угрозу.

Саймс обратил внимание, что президенту США пришлось выкручиваться на переговорах в вопросе санкций. С одной стороны, он должен был показать оппонентам, что настроен жестко, твердо и бескомпромиссно в «украинском вопросе», с другой — ему нужно было дать понять Владимиру Путину, что все эти угрозы несущественны и не должны мешать диалогу. Поэтому Байден зашел издалека, вспомнил об общих потерях во Второй мировой и большой победе всего цивилизованного мира, тем самым сблизив Россию и США.

Политолог Саймс объяснил, какой грозный шаг России заставил США впервые учиться гибкости
ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог также указал на еще один нюанс, обеспечивший продуктивность переговоров и позволяющий надеяться на дальнейшее потепление в отношениях. Саймс отметил, что в отличие от предшественника Байдену пока удается держать под контролем свой аппарат и, в частности, совет национальной безопасности. В то время как Трампу мешали даже ближайшие советники, срывая налаживания диалога с Москвой, нынешняя администрация Белого дома четко следует «политике партии».

Главным же фактором, повлиявшим не только на переговоры, но и на смягчение позиции США в принципе, по мнению Саймса, стал один решительный и довольно-таки грозный шаг России.

«Россия за последние несколько лет приняла решение, что достаточно терпения и смирения. И Москва сознательно решила продемонстрировать, что у нее есть гигантские военные возможности. Новые возможности, и не только эти возможности, но и готовность пользоваться этим потенциалом. Руководство РФ сознательно создало напряжение, показав миру потенциал своего новейшего оружия. И этот грозный шаг заставил США впервые в истории проявить гибкость во внешней политике. Я считаю, что этот шаг больше всего и повлиял на нынешнюю непривычную для американцев гибкость Вашингтона», — отметил политолог.

Саймс добавил, что Белый дом по итогам переговоров не зря привязал угрозу новых санкций, в том числе и против «Северного потока — 2», к военному обострению на Украине. В Вашингтоне все прекрасно понимают, что Россия не собирается проявлять какой-либо агрессии по отношению к соседке. Знакомые Саймса в разведсообществе еще пару недель назад говорили, что вся эта информационная истерия с войсками РФ у границ Украины и яйца выеденного не стоит, так как даже со спутников было видно, что эта группировка не предназначена для масштабной военной операции. К тому же и в разведке, и, соответственно, в Белом доме прекрасно знают, что для военного усмирения Украины России даже не нужна войсковая группировка у границ. Любая операция в случае чего будет проведена на куда более высоком технологическом уровне.

Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил мощный пророссийский ход нового канцлера ФРГ с первых минут у власти.

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