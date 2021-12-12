Российский шоколад захватывает новые рынки сбыта за счет высокого качества продукции

Москва, 12 декабря. Российские поставщики шоколада активно выходят на иностранные рынки. Растущий спрос на отечественную продукцию обусловлен ее высокими потребительскими качествами, пишет РИА Новости.

Экспортеры сладостей из РФ обогнали коллег из Швейцарии по объему продаж, продав в текущем году кондитерской продукции на 838,5 миллиона долларов. Это позволило войти в десятку лидеров отрасли, которую возглавляет Германия.

Показатели увеличиваются уже более пяти лет подряд, а поставки идут уже в 92 страны. Особенно высокий спрос на российский шоколад наблюдается в Китае и Таможенном союзе. В Азии он пользуется репутацией натурального товара на фоне общего недоверия к качеству, которое обеспечивают другие поставщики.

Руководитель направления разработки продуктов компании Barry Callebaut Екатерина Логинова объясняла, что хороший шоколад всегда тает во рту, так как температура его плавления близка к температуре тела человека.