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Журнал Elle поделился лунным гороскопом на 12 декабря
Общество
Журнал Elle поделился лунным гороскопом на 12 декабря
piqsels.com  /  piqsels

Один из самых древних календарей на нашей планете — лунный. Раньше без него не обходилась ни одна стрижка, знакомство, свадьба и другие важные дела. В современном мире о нем забыли или, возможно, он специально дискредитирован, но, по мнению его составителей, люди во многом зависят от Луны и в наших силах обратить ее силу в нашу пользу.

12 декабря Луна находится в фазе роста. Сегодня восьмой лунный день, спутник находится в фазе «Овен», пишет журнал Elle.

Сегодня, как и вчера, не стоит браться за новые дела и нагружать себя привычной работой. Единственное, что можно оставить как есть — это необходимые занятия, которые связаны с домашним бытом, комфортом, улучшением и обустройством своего гнездышка. Также сегодня следует избежать любых денежных операций и трат. Даже самые необходимые покупки лучше отложить на потом.

Важное наставление на сегодняшний день: не следует никуда спешить, не нужно переживать и нервничать по любому поводу. Пусть ваш день пройдет спокойно, даже медитативно. Об этом говорит даже сегодняшняя дата — 12.12.21. Это повторяющееся сочетание цифр может настроить на хороший ритм.

Большой путь начинается, как известно, с малых шагов. Сегодня полезно будет прогуляться, понаблюдать за небом и природой вокруг. Запомните, что в природе все идет своим чередом и человеку важно проникнуться таким ощущением, вспомнить, что он является ее частью.

Предстоящая ночь принесет вещие сны. Только их необходимо правильно интерпретировать. Они могут показать нам наше будущее и то, как к нему прийти.

Ранее сообщалось, какой лунный день лучше всего подходит для высадки, но не на Луну, а на грядки.

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