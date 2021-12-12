Песков назвал антироссийскую риторику причиной напряженности в отношениях Запада и РФ

Москва, 12 декабря. Агрессивная антироссийская риторика Запада никак не способствует разрядке напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, из-за этого ситуация лишь ухудшается.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден во время разговора используют атрибутику дружественного диалога. По его словам, тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный.