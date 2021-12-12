Российский пилот команды «Хаас» Мазепин пропустил гонку Гран-при Абу-Даби из-за COVID-19

Абу-Даби, 12 декабря. Гонщик «Хаас» Никита Мазепин сдал положительный тест на коронавирус, в связи с чем пропустит заключительную гонку «Формулы-1» в 2021 году.

Пресс-служба команды «Хаас» сообщила, что россиянин Никита Мазепин не примет участие в последней гонке чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в 2021 году, которая состоится 12 декабря. У пилота выявлен COVID-19.

«Никита хорошо себя чувствует, у него нет симптомов, но теперь он уйдёт на самоизоляцию и будет следовать инструкциям соответствующих медицинских инстанций. Безопасность — главный приоритет для всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Основная гонка Гран-при Абу-Даби начнется в 16 часов по московскому времени. В ней примут участие 19 пилотов. Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». Его лучшим результатом является 14-е место на Гран-при Азербайджана.