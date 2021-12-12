Города Украины попросили установить единый тариф на электричество для школ и больниц

Киев, 12 декабря. Ассоциация городов Украины обратилась к властям с просьбой установить фиксированный тариф на электроэнергию для школ, детских садов и больниц, передает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

В текущем году органы местного самоуправления потратили на электричество порядка 93 млн долларов. Данный показатель на 40% больше, чем в 2020-м, отметил Кличко. При этом предоставление образовательных услуг, здравоохранения и соцобеспечения являются главными государственными полномочиями.

«Стремительный рост цен на электричество и его поставку обусловливает критическое увеличение расходов местных бюджетов на обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы — учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения. Ассоциация городов Украины призывает правительство установить фиксированный тариф для бюджетных учреждений и учреждений социальной сферы, а также коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе.

Бывший глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ранее заявил, что тарифы на голубое топливо для украинцев уже с мая 2022 года будут установлены в соответствии с коммерческим уровнем. Таким образом, ожидается очередное повышение.