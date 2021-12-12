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Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году

Политика
Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году
twitter.com  /  @craoft

Варшава, 12 декабря. Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский обвинил президента Белоруссии в якобы подготовке новой волны миграционного кризиса.

Глава республики может вновь использовать беженцев в качестве оружия против стран Евросоюза, считает дипломат. По его мнению, это может произойти в начале 2022 года.

«Санкции остановили это. Но это не означает, что он (Лукашенко — Прим.Ред.) не занимается активным поиском новых путей», — сказал Яблоньский.

Минск неоднократно опровергал обвинения Запада в возникновении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Власти республики уверены, что Варшава насильно выдворяет беженцев через границу.

Как Пстало известно ранее, замминистра иностранных делольши Марчин Пшидач анонсировал новые санкции против Белоруссии. ЕС наложил ограничения на 11 компаний, которые якобы способствовали нагнетанию ситуации с мигрантами.

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мигранты белоруссия польша Яблоньский
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