Анастасия Макеева обвинила бывшую жену Романа Малькова в показном цирке с алиментами

Москва, 12 декабря. Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева высказалась о бывшей жене своего мужа Романа Малькова Светлане, которая обвиняла своего экс-супруга в неуплате алиментов.

Светлана Малькова заявляла ранее, что оставивший ее с четырьмя детьми бизнесмен-строитель не платит алименты уже длительное время. Макеева же опровергает ее слова, обвиняя бывшую супругу своего нового мужа во лжи. Артистка высказала свое отношение к этой ситуации в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

«Лично у меня нет детей, и я ни на кого не подаю. Мне вообще не сильно понятна эта история. Если ты такая независимая и успешная, зачем все эти споры и унижения. Живи и корми своих детей без вечных судов. Я бы в жизни не унижалась из-за этих копеек, что полагаются по закону. Да и не будь этой грязи и злобы, лично я бы ей помогала, но после всего этого цирка даже брезгливо как-то. Я лучше отдам деньги тем, кто реально нуждается. Если мама летает в Париж, значит деньги есть. А есть дети, которым реально нужна помощь», — написала Макеева.

Prt Scr instagram.com / @makeevan

Светлана Малькова проживает в Словении вместе с тремя детьми. Старший сын недавно переехал в Москву и живет вместе с отцом и его новой супругой. Недавно бывшая жена Малькова слетала в Париж, чтобы отпраздновать свой день рождения. Фотографиями из путешествия она поделилась в Instagram.

Актриса Анастасия Макеева, которая борется с бесплодием, ранее призналась, что мечтает забеременеть. Она даже подготовила детскую для будущего малыша.