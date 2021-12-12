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Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 11:57
Армия
Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом
Пресс-служба президента Украины

Киев, 12 декабря. Украина начнет производить реактивные беспилотники (БПЛА) типа ANKA на новом украинско-турецком заводе под Киевом.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что первый завод по производству ударных беспилотников уже начали строить в городе Василькове.

«То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика», — рассказал он.

По его словам, по характеристикам новое поколение беспилотников ANKA будет превосходить дроны Bayraktar по всем характеристикам. Арестович заявил, что первая партия БПЛА должна быть готова к концу следующего года.

Стоит отметить, что Турция активно продвигает идею массового производства ударных дронов на территории Украины, а также сотрудничает с Киевом по ряду других военных проектов. Эксперты говорят, что турецкие беспилотники могут быть применены ВСУ для ударов по мирным жителям в зоне конфликта на юго-востоке страны.

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