Несколько штатов США могут оказаться в снежной блокаде

Вашингтон, 12 декабря. Северные штаты США этой зимой рискуют превратиться в непреодолимую снежную целину из-за острой нехватки водителей снегоуборочной техники.

Сообщается, что перед началом зимнего сезона коммунальные службы многих штатов столкнулись с невозможностью нанять водителей снегоуборочных машин. Это происходит на фоне общего дефицита водителей коммерческой техники, который возник в экономике США. Этот дефицит уже привел к нехватке водителей школьных автобусов и грузовиков, что уже привело к разрыву цепочек поставок, недоступности многих товаров и росту цен.

SNOW PLOW DRIVER SHORTAGE: More U.S. drivers could find themselves stuck on snowy highways or have their travel delayed this winter due to a shortage of snowplow drivers. https://t.co/vVSiJjvCNI — 23 WIFR (@23WIFR) December 11, 2021

Текущая критическая ситуация, возникшая в логистике по всей территории Соединенных Штатов, в ближайшие недели может усугубиться по причине снегопадов, которые могут перекрыть важнейшие федеральные и местные дороги на обширных территориях страны.

«Мы хотим, чтобы путешественники понимали, почему в этом сезоне расчистка автомагистралей во время зимних штормов может занять больше времени», — говорит Джон Шварц, администратор по техническому обслуживанию Департамента транспорта Монтаны, в котором не хватает около 90 водителей.

По его словам, коммунальным службам трудно привлекать новый персонал из-за низкой заработной платы, которая значительно уступает сектору коммерческих перевозок, а также потому, что водители снегоуборочной техники часто работают по ненормированному графику.

Барбара Лабо, представитель Департамента транспорта штата Вашингтон сообщает, что штат потерял 151 водителя, которые не хотели выполнять мандат штата по вакцинации от COVID-19.

По оценкам Американских ассоциаций грузоперевозок, в этом году наблюдается рекордная нехватка водителей, которая составляет около 80 тысяч человек. Эти цифры представляют ситуацию только в коммерческих перевозках и не включает нехватку водителей школьных автобусов, общественного транспорта или снегоуборочных машин.

В ассоциации сообщают, что основными причинами дефицита кадров становится выход на пенсию большого количества сотрудников на фоне снижения притока новых специалистов. Кроме того, легализация марихуаны в некоторых штатах привела к тому, что все большее количество водителей не могут пройти тест на наркотики.

В некоторых штатах кризис ощущается уже сейчас, в других он может наступить в ближайшее время. Сообщается, что в течение недели снегопады обрушились на Юту и Колорадо. Более 150 мм снега в ближайшие дни может выпасть в Небраске и Айове. В некоторых районах Невады и Нью-Мексико также ожидаются зимние штормы. Синоптики прогнозируют, что с воскресенья на север Калифорнии обрушится сильный шторм, который принесет значительные осадки.

Winter has arrived in #Woodbury, #Minnesota. I estimate we received at least 18". Neighbors and I had to dig out the FedEx driver, since the plows hadn't yet visited the cul de sac. The truck clearance helped us get to our daughter's vaccination appointment! pic.twitter.com/OWTGVMc6bk — Not That Chad (@runswithd6s) December 11, 2021

Нехватка заставляет штаты переводить механиков и других сотрудников, имеющих коммерческие водительские права, на снегоуборщики, что может вызвать проблемы с простоем ломающейся техники.

The shortage is leading states to make plans to shift mechanics and other full-time employees who have Commercial Driver's Licenses into plows pic.twitter.com/vkBnD1h7Bj — Space-reporter-news (@Spacereportern1) December 11, 2021

Власти многих штатов уже заявили, что расчищаться будут только приоритетные шоссе.

«Наша цель состоит в том, чтобы дороги были безопасными и проходимыми, а не полностью свободными от льда и снега», — говорит представитель Департамента транспорта Пенсильвании Алексис Кэмпбелл.

Вместе с тем, они признают, что в случае продолжительных и сильных снегопадов, штатам грозит транспортный коллапс.