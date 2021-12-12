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Несколько штатов США могут оказаться в снежной блокаде

Весь мир
Несколько штатов США могут оказаться в снежной блокаде
Global Look Press  /  Preston Ehrler / Keystone Press Agency

Вашингтон, 12 декабря. Северные штаты США этой зимой рискуют превратиться в непреодолимую снежную целину из-за острой нехватки водителей снегоуборочной техники.

Сообщается, что перед началом зимнего сезона коммунальные службы многих штатов столкнулись с невозможностью нанять водителей снегоуборочных машин. Это происходит на фоне общего дефицита водителей коммерческой техники, который возник в экономике США. Этот дефицит уже привел к нехватке водителей школьных автобусов и грузовиков, что уже привело к разрыву цепочек поставок, недоступности многих товаров и росту цен.

Текущая критическая ситуация, возникшая в логистике по всей территории Соединенных Штатов, в ближайшие недели может усугубиться по причине снегопадов, которые могут перекрыть важнейшие федеральные и местные дороги на обширных территориях страны.

«Мы хотим, чтобы путешественники понимали, почему в этом сезоне расчистка автомагистралей во время зимних штормов может занять больше времени», — говорит Джон Шварц, администратор по техническому обслуживанию Департамента транспорта Монтаны, в котором не хватает около 90 водителей.

По его словам, коммунальным службам трудно привлекать новый персонал из-за низкой заработной платы, которая значительно уступает сектору коммерческих перевозок, а также потому, что водители снегоуборочной техники часто работают по ненормированному графику.

Барбара Лабо, представитель Департамента транспорта штата Вашингтон сообщает, что штат потерял 151 водителя, которые не хотели выполнять мандат штата по вакцинации от COVID-19.

По оценкам Американских ассоциаций грузоперевозок, в этом году наблюдается рекордная нехватка водителей, которая составляет около 80 тысяч человек.  Эти цифры представляют ситуацию только в коммерческих перевозках и не включает нехватку водителей школьных автобусов, общественного транспорта или снегоуборочных машин.

США столкнулись с нехваткой водителей школьных автобусов
truckyeah.jalopnik.com /

В ассоциации сообщают, что основными причинами дефицита кадров становится выход на пенсию большого количества сотрудников на фоне снижения притока новых специалистов. Кроме того, легализация марихуаны в некоторых штатах привела к тому, что все большее количество водителей не могут пройти тест на наркотики.

В некоторых штатах кризис ощущается уже сейчас, в других он может наступить в ближайшее время. Сообщается, что в течение недели снегопады обрушились на Юту и Колорадо. Более 150 мм снега в ближайшие дни может выпасть в Небраске и Айове. В некоторых районах Невады и Нью-Мексико также ожидаются зимние штормы. Синоптики прогнозируют, что с воскресенья на север Калифорнии обрушится сильный шторм, который принесет значительные осадки.

Нехватка заставляет штаты переводить механиков и других сотрудников, имеющих коммерческие водительские права, на снегоуборщики, что может вызвать проблемы с простоем ломающейся техники.

Власти многих штатов уже заявили, что расчищаться будут только приоритетные шоссе.

«Наша цель состоит в том, чтобы дороги были безопасными и проходимыми, а не полностью свободными от льда и снега», — говорит представитель Департамента транспорта Пенсильвании Алексис Кэмпбелл.

Вместе с тем, они признают, что в случае продолжительных и сильных снегопадов, штатам грозит транспортный коллапс.

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сша уборка снега снегоуборочная техника
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