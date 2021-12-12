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Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем

Общество
Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 12 декабря. Глава российского государства Владимир Путин пожелал путешественнику Федору Конюхову успехов во всех начинаниях во время поздравления с 70-летним юбилеем. Телеграмму с пожеланиями опубликовали на сайте Кремля.

По словам Путина, Конюхов является сильным духом и храбрым человеком. Глава государства подчеркнул, что об этом знают и в России, и далеко за ее пределами. Также он указал на неординарность и неутомимость в достижении своих целей Конюхова.

«Ваши уникальные экспедиции и походы достойно продолжают замечательные традиции русских исследователей и первооткрывателей, поражают масштабностью и смелостью замысла и, конечно, имеют большое значение для воспитания молодежи», — высказал свое мнение российский президент.

Ранее сообщалось, что безделье может спровоцировать депрессию и выгорание, поэтому самым действенным лечением станет работа. Соответствующее заявление сделал российский путешественник и исследователь Федор Конюхов.

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путин конюхов поздравление
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