Представитель бундестага Реттген потребовал от МИД ФРГ определиться с позицией по «СП-2»

Берлин, 12 декабря. Главе МИД Германии Анналене Бербок следует «занять четкую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген.

Ранее новый министр иностранных дел ФРГ выступала против строительства трубопровода, однако позже ей пришлось согласиться с тем, что правящая партия СДПГ не собирается отказываться от «СП-2».

«Невозможно представить, чтобы "Северный поток — 2" был запущен, если Россия действительно нападет на Украину», — сказал Реттген.

Также политик отметил, что Берлин должен продолжать переговоры с Москвой. Запад должен противостоять «эскалации» со стороны РФ с помощью угроз ввести жесткие санкции, добавил он.

Сообщалось о появлении заявлений в западных СМИ о якобы «готовящемся нападении» на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью греческому телеканалу ANT1 опроверг подобные намерения Москвы.