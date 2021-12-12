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Украинский обозреватель Минин: Байден оставил Киев без поддержки

Политика
Украинский обозреватель Минин: Байден оставил Киев без поддержки
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 12 декабря. После разговора президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом стало понятно, что Вашингтон оставил Киев без поддержки, говорится в аналитическом материале Максима Минина для издания «Страна».

Владимир Зеленский после разговора с Байденом дал обширное интервью телеканалу «1+1», из которого стали понятны некоторые нюансы неприятной беседы двух президентов.

«Общее впечатление — украинский президент далек не только от восторга, но и просто от позитива после общения с Байденом. Еще в начале интервью Зеленский слегка "спалился", когда не стал отвечать на прямо заданный вопрос об автономии Донбасса», — говорится в статье.

Украинского лидера попросили оценить сообщения ряда американских СМИ о том, что Байден якобы потребовал от него предоставить автономию республикам Донбасса. Прямой уход от ответа ясно показал, что речь об этом определенно шла. Подобный сценарий развития ситуация является для Зеленского фатальным, так как Киев старательно избегал этого момента долгие годы. Теперь же Зеленский допускает возможность проведения референдума по этому вопросу.

Стоит отметить, что двусторонние переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря. Одной из ключевых тем была Украина. По словам главы Белого дома, общение было предельно открытым.

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украина зеленский байден
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