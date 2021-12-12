Ассистентский дубль российского форварда Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Даллас»

Сан-Хосе, 12 декабря. Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Барабанов сделал две результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».

Хоккеисты «Сан-Хосе» со счетом 2:1 победили «Даллас» в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ, которая состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр». У победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер и Эрик Карлссон. Российский форвард «Сан-Хосе» Алексей Барабанов оформил ассистентский дубль. Единственный гол «Далласа» забил Михаэль Раффль.

Благодаря победе «Сан-Хосе» набрал 31 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Даллас», в активе которого 28 баллов, занимает 11-ю строчку.

Ранее российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов поучаствовали в гостевой победе «Вашингтона» над «Баффало». Столичный клуб обыграл соперника в серии буллитов.