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Ассистентский дубль российского форварда Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Даллас»

Спорт
Ассистентский дубль российского форварда Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Даллас»
ТАСС  /  Mark Humphrey / AP

Сан-Хосе, 12 декабря. Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Барабанов сделал две результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».

Хоккеисты «Сан-Хосе» со счетом 2:1 победили «Даллас» в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ, которая состоялась на арене «Эс-Эй-Пи-центр». У победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер и Эрик Карлссон. Российский форвард «Сан-Хосе» Алексей Барабанов оформил ассистентский дубль. Единственный гол «Далласа» забил Михаэль Раффль.

Благодаря победе «Сан-Хосе» набрал 31 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Даллас», в активе которого 28 баллов, занимает 11-ю строчку.

Ранее российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов поучаствовали в гостевой победе «Вашингтона» над «Баффало». Столичный клуб обыграл соперника в серии буллитов.

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Все новости / Спорт / Ассистентский дубль российского форварда Барабанова помог «Сан-Хосе» победить «Даллас»
Даллас хоккей нхл барабанов сан-хосе
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