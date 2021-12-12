Психолог Наумова пояснила, почему россияне чаще американцев читают детям страшные сказки

Издание Science Daily опубликовало итоги любопытного исследования. Оказывается, российские родители чаще американских читают детям книжки, описывающие негативные чувства вроде страха, печали и гнева. Американцы, напротив, в большей степени ориентированы на сказки и рассказы, где есть место радости, счастью и гордости. Несмотря на слабую выборку, наблюдение показалось нам интересным, и мы решили обратиться за комментарием к детскому психологу и семейному психотерапевту Наталье Наумовой.

Эксперт обращает внимание, что в таких вопросах большое значение имеет менталитет, во многом определяющий наши культурные предпочтения. Однако речь идет не столь об отличиях тех, кто живет в разных странах — скорее, дело касается восприятия и привычек разных слоев общества. Так, обеспеченные родители, чувствующие безопасность и стабильность, с большей вероятностью выберут для ребенка позитивную сказку, сюжет которой направлен на счастье, радость и успех.

«Люди, у которых нет веры в завтрашний день, у которых очень низкие зарплаты и достаточно сложная и суровая жизнь, действительно могут читать детям максимально суровые сказки, причем зачастую без дальнейшего обсуждения, что приводит ребенка к различным страхам. В общем-то, в любом варианте ребенок адаптируется и привыкает, но чем более суровые реалии, в которых он живет, тем больше ребенка нужно готовить к суровым эмоциям, — делится Наталья Наумова. — Такому ребенку с детства приходится оставаться одному, в то время как по возрасту это опасно. Но мы знаем, что в российских деревнях и селах зачастую детей оставляют одних с трехлетнего возраста — все это чревато определенным разочарованием, грустью и страхами. А сказки как раз и нацелены на то, чтобы с этим справиться: они показывают, как другие персонажи справлялись с такими ситуациями».

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В семье более успешной, где родители не беспокоятся о базовой стабильности, те же сказки и рассказы, скорее всего, будут подбираться более грамотно с точки зрения психологии. Это значит, что произведения будут помогать ребенку учиться ставить цели, мыслить логически и делать необходимые выводы, добиваться успехов в учебе и хобби. Зачастую мама и папа будут выбирать книги даже интуитивно, говорит психолог — все зависит от того, в какой среде и условиях живет конкретная семья.

«Если сравнивать российских родителей и американских, то мы тоже можем понять, что Россия неоднородна, как, собственно, и Америка. Далеко не все американцы пребывают в стабильном благополучии: там живут люди разных национальностей, и не все из них хорошо устроились, — подводит итог Наталья Наумова. — Собственно, также мы увидим разницу между родителями из больших городов — высокообразованных людей с успешной жизнью — и людьми, живущих в маленьких городах и испытывающих финансовую нужду. Конечно, будет разное отношение и к ребенку, и к жизни, и к себе».

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