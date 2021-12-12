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Психолог Наумова пояснила, почему россияне чаще американцев читают детям страшные сказки

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 13:01
Общество
Психолог Наумова пояснила, почему россияне чаще американцев читают детям страшные сказки
Федеральное агентство новостей  / 

Издание Science Daily опубликовало итоги любопытного исследования. Оказывается, российские родители чаще американских читают детям книжки, описывающие негативные чувства вроде страха, печали и гнева. Американцы, напротив, в большей степени ориентированы на сказки и рассказы, где есть место радости, счастью и гордости. Несмотря на слабую выборку, наблюдение показалось нам интересным, и мы решили обратиться за комментарием к детскому психологу и семейному психотерапевту Наталье Наумовой.

Эксперт обращает внимание, что в таких вопросах большое значение имеет менталитет, во многом определяющий наши культурные предпочтения. Однако речь идет не столь об отличиях тех, кто живет в разных странах — скорее, дело касается восприятия и привычек разных слоев общества. Так, обеспеченные родители, чувствующие безопасность и стабильность, с большей вероятностью выберут для ребенка позитивную сказку, сюжет которой направлен на счастье, радость и успех.

«Люди, у которых нет веры в завтрашний день, у которых очень низкие зарплаты и достаточно сложная и суровая жизнь, действительно могут читать детям максимально суровые сказки, причем зачастую без дальнейшего обсуждения, что приводит ребенка к различным страхам. В общем-то, в любом варианте ребенок адаптируется и привыкает, но чем более суровые реалии, в которых он живет, тем больше ребенка нужно готовить к суровым эмоциям, — делится Наталья Наумова. — Такому ребенку с детства приходится оставаться одному, в то время как по возрасту это опасно. Но мы знаем, что в российских деревнях и селах зачастую детей оставляют одних с трехлетнего возраста — все это чревато определенным разочарованием, грустью и страхами. А сказки как раз и нацелены на то, чтобы с этим справиться: они показывают, как другие персонажи справлялись с такими ситуациями».

Психолог Наумова пояснила, почему россияне читают детям страшные сказки, а американцы — добрые
freepik.com / gpointstudio

В семье более успешной, где родители не беспокоятся о базовой стабильности, те же сказки и рассказы, скорее всего, будут подбираться более грамотно с точки зрения психологии. Это значит, что произведения будут помогать ребенку учиться ставить цели, мыслить логически и делать необходимые выводы, добиваться успехов в учебе и хобби. Зачастую мама и папа будут выбирать книги даже интуитивно, говорит психолог — все зависит от того, в какой среде и условиях живет конкретная семья.

«Если сравнивать российских родителей и американских, то мы тоже можем понять, что Россия неоднородна, как, собственно, и Америка. Далеко не все американцы пребывают в стабильном благополучии: там живут люди разных национальностей, и не все из них хорошо устроились, — подводит итог Наталья Наумова. — Собственно, также мы увидим разницу между родителями из больших городов — высокообразованных людей с успешной жизнью — и людьми, живущих в маленьких городах и испытывающих финансовую нужду. Конечно, будет разное отношение и к ребенку, и к жизни, и к себе».

Психолог Наумова пояснила, почему россияне читают детям страшные сказки, а американцы — добрые
pixabay.com / Free-Photos

Ранее нейропсихолог Валерия Солтан рассказала, как сделать полезный и безопасный адвент-календарь для детей. По ее словам, при планировании адвент-календаря нужно учитывать темперамент и особенности ребенка, при этом дети должны быть полноценным участникам творческого процесса создания такого календаря.

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