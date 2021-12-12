Реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков NetEasе

Пекин, 12 декабря. США очень странно отреагировали на сообщения о начале серийного производства Су-57 и возможной продаже этих российских истребителей зарубежным странам.

Обозреватели китайского издания NetEasе пишут, что российский Су-57 очень часто подвергается критике со стороны западных СМИ и военных экспертов. Американские и европейские специалисты ругают боевую машину за якобы низкие показатели скрытности. В Китае заявили, что недавно неожиданная реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков, передает «ПолитРоссия».

Ходят слухи, что Алжир проявляет повышенный интерес к истребителю пятого поколения. Большим удивлением стало то, что эта новость не вызвала никакой реакции США. Американское руководство неоднократно угрожало санкциями странам, желающим купить у РФ военную технику, но в отношении Су-57 сохраняет неожиданное молчание.

Федеральное агентство новостей /

«Считается, что российская сторона пока не получала официальных предложений по этому самолету. Однако непубличный интерес к боевой машине проявляют сразу несколько государств», — говорится в статье.

США никак не комментируют возможную продажу российских истребителей. В Китае полагают, что это очень странно, так как новый самолет значительно превосходит своих предшественников. Эта ситуация стала неожиданностью даже для России, которая давно привыкла к тому, что американцы постоянно раздувают скандалы вокруг подобных тем.

Ранее сообщалось, что истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковым оружием. Кроме того, с 2027 года в ВКС РФ самолеты будут поступать уже с новым двигателем.