Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 12:19
12:16
Происшествия
В Кентукки показали последствия разрушительного торнадо
12:14
Экономика
Города Украины попросили установить единый тариф на электричество для школ и больниц
12:02
Политика
Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году
12:01
Происшествия
Подростки попали в реанимацию после распития бутылки коньяка в Москве
12:00
Общество
Петербургские водители рассказали, как коммунальщики осложнили им жизнь зимой
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди
11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обвинила бывшую жену Романа Малькова в показном цирке с алиментами
11:57
Армия
Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом
11:56
Происшествия
МВД сообщило о 849 случаях угона автомобилей в Петербурге в 2021 году
11:55
Общество
Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков NetEasе

Армия
Реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков NetEasе
Global Look Press  /  UAC

Пекин, 12 декабря. США очень странно отреагировали на сообщения о начале серийного производства Су-57 и возможной продаже этих российских истребителей зарубежным странам.

Обозреватели китайского издания NetEasе пишут, что российский Су-57 очень часто подвергается критике со стороны западных СМИ и военных экспертов. Американские и европейские специалисты ругают боевую машину за якобы низкие показатели скрытности. В Китае заявили, что недавно неожиданная реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков, передает «ПолитРоссия».

Ходят слухи, что Алжир проявляет повышенный интерес к истребителю пятого поколения. Большим удивлением стало то, что эта новость не вызвала никакой реакции США. Американское руководство неоднократно угрожало санкциями странам, желающим купить у РФ военную технику, но в отношении Су-57 сохраняет неожиданное молчание.

Реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков NetEasе
Федеральное агентство новостей /

«Считается, что российская сторона пока не получала официальных предложений по этому самолету. Однако непубличный интерес к боевой машине проявляют сразу несколько государств», — говорится в статье.

США никак не комментируют возможную продажу российских истребителей. В Китае полагают, что это очень странно, так как новый самолет значительно превосходит своих предшественников. Эта ситуация стала неожиданностью даже для России, которая давно привыкла к тому, что американцы постоянно раздувают скандалы вокруг подобных тем.

Ранее сообщалось, что истребители Су-57 будут оснащены гиперзвуковым оружием. Кроме того, с 2027 года в ВКС РФ самолеты будут поступать уже с новым двигателем.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Реакция США на возможную продажу российских Су-57 за рубеж удивила аналитиков NetEasе
россия сша истребитель су-57
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать