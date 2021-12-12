Уровень занятости в фитнес-сфере сократился в 1,5 раза за период пандемии

Москва, 12 декабря. Российские фитнес-клубы были вынуждены сократить число сотрудников за время пандемии коронавируса, сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Распространение коронавирусной инфекции привело к значительному сокращению занятости в данном сегменте экономики. Спортивные залы и фитнес-центры вынуждены терпеть издержки. Силина утверждает, что порядка 40% рыночных игроков ушли из сферы за 2020–2021 годы.

«До пандемии в отрасли было задействовано 768 тыс. сотрудников. По итогам 2020 года их число сократилось до 576 тысячи, а к текущему моменту в отрасли осталось 518,4 тысячи специалистов», — приводит ее слова ТАСС.

Требование QR-кодов для посетителей фитнес-клубов выглядят если не катастрофой, то крайне тяжелым испытанием для сферы, отмечал ранее эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.