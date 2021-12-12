Президент Абхазии Бжания назвал Конституцию РФ прочным фундаментом развития страны

Сухум, 12 декабря. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Конституции РФ. Поздравление опубликовала пресс-служба главы республики.

В своем поздравлении Бжания отметил, что 12 декабря 1993 года начался новый этап в жизни России. Теперь эта дата занимает особое место в современной истории РФ.

«Результат общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию страны в 2020 году подтверждает высокое доверие и народную поддержку проводимого вами, уважаемый Владимир Владимирович, курса», — говорится в тексте поздравления.

Также Бжания подчеркнул, что основной документ стал «прочным фундаментом успешного развития страны и содержит в себе важнейшие нравственные ориентиры, провозглашая человека, его права и свободы высшей ценностью». Глава республики пожелал процветания и благополучия всему народу России и лично Владимиру Путину.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал поздравление с Днем Конституции. По словам председателя ГД, для реализации новых положений основного закона России предстоит еще многое сделать.