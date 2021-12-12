Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 12:19
12:16
Происшествия
В Кентукки показали последствия разрушительного торнадо
12:14
Экономика
Города Украины попросили установить единый тариф на электричество для школ и больниц
12:02
Политика
Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году
12:01
Происшествия
Подростки попали в реанимацию после распития бутылки коньяка в Москве
12:00
Общество
Петербургские водители рассказали, как коммунальщики осложнили им жизнь зимой
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди
11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обвинила бывшую жену Романа Малькова в показном цирке с алиментами
11:57
Армия
Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом
11:56
Происшествия
МВД сообщило о 849 случаях угона автомобилей в Петербурге в 2021 году
11:55
Общество
Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актриса Тихомирова вспомнила, как лишилась роли из-за Марка Рудинштейна

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 11:34
Шоу-бизнес
Актриса Тихомирова вспомнила, как лишилась роли из-за Марка Рудинштейна
Федеральное агентство новостей  /  Igor Primak/Russian Look/Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 12 декабря. Артистка Любовь Тихомирова призналась, что так и не смогла забыть давний инцидент, когда она осталась без работы из-за продюсера Марка Рудинштейна. Звезда поделилась переживаниями в эфире канала НТВ.

Тихомирова вспомнила, как готовилась к съемкам в военном фильме. Ради заветной роли артистка сбросила восемь килограммов всего за две недели. Однако ей не удалось присоединиться к проекту по решению директора. Причиной стала статья с комментарием Рудинштейна о ней. Об этом звезда рассказала в программе «Ты не поверишь!».

«Я пришла на кастинг и директор говорит: «Ничего не получится». Он увидел статью про меня. Сказал, что будут косые разговоры. Рудинштейн потом сказал: «Прости, но так вышло»», — поделилась актриса.

Как оказалось, продюсер обсудил с журналистами личную жизнь Тихомировой и ее предполагаемые связи с главными российскими звездами. Позднее Рудинштейн принес ей извинения, но артистка призналась, что так и не смогла забыть тот инцидент. Она также назвала возможную причину неоднозначного комментария продюсера. По ее словам, тот мог пытаться свести артистку с кем-то.

Рудинштейн также обсудил личную жизнь актрисы Елены Прокловой незадолго до своей смерти. Продюсер вспомнил бурную молодость кинозвезды и назвал ее «разгильдяйкой».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Тихомирова вспомнила, как лишилась роли из-за Марка Рудинштейна
тихомирова рудинштейн ты не поверишь!!
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать