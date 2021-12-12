Актриса Тихомирова вспомнила, как лишилась роли из-за Марка Рудинштейна

Москва, 12 декабря. Артистка Любовь Тихомирова призналась, что так и не смогла забыть давний инцидент, когда она осталась без работы из-за продюсера Марка Рудинштейна. Звезда поделилась переживаниями в эфире канала НТВ.

Тихомирова вспомнила, как готовилась к съемкам в военном фильме. Ради заветной роли артистка сбросила восемь килограммов всего за две недели. Однако ей не удалось присоединиться к проекту по решению директора. Причиной стала статья с комментарием Рудинштейна о ней. Об этом звезда рассказала в программе «Ты не поверишь!».

«Я пришла на кастинг и директор говорит: «Ничего не получится». Он увидел статью про меня. Сказал, что будут косые разговоры. Рудинштейн потом сказал: «Прости, но так вышло»», — поделилась актриса.

Как оказалось, продюсер обсудил с журналистами личную жизнь Тихомировой и ее предполагаемые связи с главными российскими звездами. Позднее Рудинштейн принес ей извинения, но артистка призналась, что так и не смогла забыть тот инцидент. Она также назвала возможную причину неоднозначного комментария продюсера. По ее словам, тот мог пытаться свести артистку с кем-то.

Рудинштейн также обсудил личную жизнь актрисы Елены Прокловой незадолго до своей смерти. Продюсер вспомнил бурную молодость кинозвезды и назвал ее «разгильдяйкой».