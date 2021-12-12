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Россияне с детьми могут получить по 8 тысяч рублей в декабре

Экономика
Россияне с детьми могут получить по 8 тысяч рублей в декабре
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Минтруд анонсировал новые выплаты для российских семей с детьми. Некоторые из них смогут получить пособие уже в декабре.

Получателями денежного довольствия станут семьи с определенным уровнем дохода. Пособие назначат при условии, что заработок родителей не превышает прожиточного минимума. В каждом регионе данный показатель рассчитывается отдельно.

Чтобы выплату начислили, необходимо соблюсти еще одно условие — семья должна быть неполной. Деньги выделяются на детей в возрасте от восьми до 17 лет. Средства может получить женщина, которая повторно вышла замуж и живет не с отцом своих детей. Размер такой доплаты составляет 50% от суммы прожиточного минимума. Например, в Приморском крае родителям переведут около 8 тысяч рублей.

Правительство России ранее направило дополнительные 13,8 млрд рублей на детские пособия неполным семьям. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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