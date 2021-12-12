Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 12:18
12:16
Происшествия
В Кентукки показали последствия разрушительного торнадо
12:14
Экономика
Города Украины попросили установить единый тариф на электричество для школ и больниц
12:02
Политика
Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году
12:01
Происшествия
Подростки попали в реанимацию после распития бутылки коньяка в Москве
12:00
Общество
Петербургские водители рассказали, как коммунальщики осложнили им жизнь зимой
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди
11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обвинила бывшую жену Романа Малькова в показном цирке с алиментами
11:57
Армия
Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом
11:56
Происшествия
МВД сообщило о 849 случаях угона автомобилей в Петербурге в 2021 году
11:55
Общество
Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россиянам перечислили минусы популярных инструментов накоплений

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 11:27
Экономика
Россиянам перечислили минусы популярных инструментов накоплений
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 декабря. Потенциальные риски, которые сопутствуют распространенным финансовым инструментам накопления, перечислил в интервью РИА Новости эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Необходимо внимательно ознакомляться с условиями предоставления услуги и пунктами договора. В случае с накопительным страхованием жизни (НСЖ) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО) стоит заранее подумать о дисциплинированности.

«В договорах НСЖ всегда прописаны размер и периодичность взносов, и нарушать этот график нельзя — это грозит штрафами, а часто и расторжением договора без возврата внесенных средств», — подчеркнул Биезбардис.

Также следует обращать внимание на правила досрочного расторжения договора и ответственность сторон, добавил он.

Минфин РФ ранее сообщил о запуске долевого страхования жизни (ДСЖ), который заменит ИСЖ и будет обладать большей доходностью.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиянам перечислили минусы популярных инструментов накоплений
накопления финансовая грамотность нпо финансовые продукты нсж
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать