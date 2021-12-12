Россиянам перечислили минусы популярных инструментов накоплений

Москва, 12 декабря. Потенциальные риски, которые сопутствуют распространенным финансовым инструментам накопления, перечислил в интервью РИА Новости эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Необходимо внимательно ознакомляться с условиями предоставления услуги и пунктами договора. В случае с накопительным страхованием жизни (НСЖ) и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО) стоит заранее подумать о дисциплинированности.

«В договорах НСЖ всегда прописаны размер и периодичность взносов, и нарушать этот график нельзя — это грозит штрафами, а часто и расторжением договора без возврата внесенных средств», — подчеркнул Биезбардис.

Также следует обращать внимание на правила досрочного расторжения договора и ответственность сторон, добавил он.

Минфин РФ ранее сообщил о запуске долевого страхования жизни (ДСЖ), который заменит ИСЖ и будет обладать большей доходностью.