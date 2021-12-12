Песков: Путин и Байден во время разговора используют атрибутику дружественного общения

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден во время разговора используют атрибутику дружественного диалога, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, тон обсуждения стоящих вопросов всегда предельно конкретный. Соответствующим заявлением Песков поделился в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Здесь обманываться не надо. Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения... Но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена», — заявил представитель Кремля.

Ранее политолог Сергей Михеев рассказал, что онлайн-переговоры президентов двух государств однозначно стали главной темой недели на мировой политической арене. Путин и Байден встретились уже второй раз за 2021 год, и пока преимущество находится явно на стороне России.