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NI: США разработали новую концепцию для создания «дыр» в противовоздушной обороне России

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 11:22
Армия
NI: США разработали новую концепцию для создания «дыр» в противовоздушной обороне России
wikipedia.org  /  Korona4Reel / CC BY 2.0

Вашингтон, 12 декабря. Американские ВВС хотят оснастить свои военно-транспортные самолеты ракетами, чтобы сокрушить российскую противовоздушную оборону.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что недавно в США прошли испытания, в ходе которых транспортные и грузовые самолеты отрабатывали сброс ракет. Отмечается, что во время маневров использовались высокоточные боеприпасы AGM-158B JASSM-ER большой дальности, передает «ПолитРоссия».

«Система управления боем на борту самолета получила новые данные о цели и загрузила их в эмулятор JASSM-ER, которому удалось совершить целеуказание, пока самолет находился в воздухе. В результате поддоны с ракетами сбрасываются с самолета», – говорится в статье.

По словам экспертов, США хотят сделать ставку на новую концепцию применения транспортников, потому что это позволит ВС США серьезно увеличить огневую мощь во время боя. Американцы уверены, что такие самолеты с боеприпасами на поддонах могут помочь «уничтожить» российские системы ПВО. Стоит подчеркнуть, что разработкой концепции «ракетных грузовиков» Пентагон занимается уже давно.

Известно, что американские самолеты-заправщики KC-46 и транспортники C-17 с помощью «умных бомб» смогут создавать «дыры» в противоракетной и противовоздушной обороне других страх. В первую очередь, говорят эксперты, речь идет о России и Китае.

Ранее сообщалось, что РФ поставила на боевое дежурство комплексную систему ПРО, которую очень трудно преодолеть любому противнику. Комплексы «Тор», «Тунгуска» и «Панцирь» способны легко сбивать любые вражеские самолеты и беспилотники.

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