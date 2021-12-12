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Убивший динозавров метеорит мог упасть на Землю весной или ранним летом

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 11:20
Наука
Убивший динозавров метеорит мог упасть на Землю весной или ранним летом
pixabay.com

Лондон, 12 декабря. Метеорит, который стал причиной вымирания динозавров, мог упасть весной или ранним летом в северном полушарии Земли, предположили ученые из Манчестерского университета.

Специалисты проанализировали образцы ископаемых останков на участке Танис в Северной Дакоте. Как оказалось, динозавры погибли через несколько часов после падения астероида на полуострове Юкатан.

Большая часть останков принадлежала рыбам, в том числе их семейства осетровых. По словам экспертов. кости таких рыб обладают уникальным свойством — они способны сохранить сезонные колебания, которые приводят к образованию различных по цвету слоев в зависимости от соотношения углерода и кислорода в окружающей среде.

Так, все ископаемые рыбы прекратили расти либо весной, либо ранним летом. Таким образом исследователи сделали вывод, что метеорит упал на Юкатан весной 66 млн лет назад, пишет издание Scientific Reports.

Скорость бега хищных динозавров могла превышать 40 километров в час. Специалисты изучили плотоядных динозавров или «тероподов», которые бегали на двух ногах.

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ученые земля динозавры метеорит
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