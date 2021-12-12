Вера Брежнева показала видео с дочками от разных отцов

Москва, 12 декабря. Певица и экс-участница некогда популярной группы «ВИА Гра» Вера Брежнева старается не афишировать свою личную жизнь. Она редко показывает в социальных сетях свою семью. Стоит напомнить, что женщина замужем за продюсером и певцом Константином Меладзе и имеет двух дочерей — Соню и Сару. Поклонники звезды всегда с восторгом воспринимают такие публикации, пишет Teleprogramma.pro. В сторис на своей странице в Instagram певица выложила видео, где ее дочери веселятся в домашней обстановке. Prt Scr instagram.com / @ververa Счастливая жена и мать сообщила, что ее младшей дочери Саре, отцом которой является бизнесмен Михаил Киперман, 12 лет, а старшей Соне, родившейся от отношений со спортсменом Виталием Войченко, 14 декабря исполнится 21 год.

Несмотря на разницу в возрасте и разных отцов, сестры прекрасно ладят друг с другом и частенько проводят вместе время. Впрочем, и их родительница старается свободные минуты уделять семье, детям и мужу.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе расписались осенью 2015 года. Их венчание прошло втайне и вдали от России — на курорте Форте-деи-Марми в Италии. Слухи о романе звезд появились намного раньше, задолго до официального подтверждения их отношений.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак рассказала прессе, что возлюбленные тайно встречались около десяти лет. Именно благодаря этому слуху общественность по-прежнему уверена, что Брежнева увела Меладзе из семьи.

Не так давно певица, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, посмеялась над этими слухами.

Ранее Брежнева сообщила о необычной проблеме в отношениях с Константином Меладзе.