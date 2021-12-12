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В Турции собираются ввести новые ограничения на работу соцсетей

Весь мир
В Турции собираются ввести новые ограничения на работу соцсетей
pixabay.com  /  LoboStudioHamburg

Анкара. 12 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул о готовящемся законопроекте по регулированию интернет-пространства.

«Социальные сети, которые при своем появлении считались символом свободы, теперь превратились в один из главных источников угрозы для современной демократии. <…> На данный момент дезинформация вышла за рамки простой проблемы национальной безопасности и превратилась в проблему глобальной безопасности. С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации», — сказал он 11 декабря в видеообращении по случаю открытия международного саммита стратегических коммуникаций.

Эрдоган в очередной раз заговорил о том, что власти собираются защитить население, особенно уязвимые слои общества, от фейков и ложной информации. По его словам, нынешнее положение дел в соцсетях ставит под угрозу право граждан на получение точной и беспристрастной информации.

«Никто, ни одна компания не может быть выше закона. Мы определенно не позволим, чтобы правда была обесценена операциями по дезинформации, а правда была покрыта ложью», — объяснил политик.

Готовящийся закон

Известно, что правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) готовит законопроект, который будет направлен на борьбу с «ложными новостями» и «дезинформацией» в Интернете.

Подробности билля еще не были обнародованы, но в открытых источниках говорится, что он предусматривает создание Управления по вопросам социальных сетей при правительстве для мониторинга онлайн-комментариев.

Предстоящий закон предполагает до пяти лет лишения свободы за «фальшивые новости и дезинформацию» и до двух лет за оскорбление личности в соцсетях.

Прежние ограничения

Инициатива может стать уже вторым законом ПСР, регулирующая функционирование интернет-сообщества. Годом ранее Анкара приняла предложение, требующее от платформ соцсетей, у которых есть более миллиона пользователей, открыть представительство в Турции, удалять оскорбительные посты и хранить все данные на территории республики.

В настоящее время существенных ограничений по вопросам работы социальных сетей нет, однако оппозиционные политики могли оказаться за решеткой из-за выражения своих мыслей в Сети. Так, например, член прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Омер Фарук Гергерлиоглу был арестован в апреле этого года из-за цитирования статьи новостного издания, где содержалось заявление «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая признана террористической в Турции. Впоследствии оппозиционер был отпущен.

Ранее власти республики периодически прибегали к запрету доступа к крупным медиаплощадкам. Так, Twitter был заблокирован в Турции на короткий период перед местными выборами 2014 года. Это было связано с утечкой аудиозаписи, на которой тогдашний премьер-министр Эрдоган обсуждал с членами своей семьи схемы сокрытия десятков миллионов долларов. Политик назвал запись фальшивкой.

Кроме того, в мае 2008 года был прекращен доступ к YouTube из-за размещения роликов, оскорбляющих, по мнению Анкары, основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка. В 2010 году после удаления спорных видео власти республики восстановили доступ к сайту в полном объеме.

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