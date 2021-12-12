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Tencent: Россия обезопасила себя от внезапной атаки американского беспилотника X-37

Армия
Tencent: Россия обезопасила себя от внезапной атаки американского беспилотника X-37
Федеральное агентство новостей

Пекин, 12 декабря. Россия выступает против гонки вооружений в космосе, но США навязывают ей противостояние и испытывают новый космический аппарат, способный нести ядерные бомбы.

В публикации китайского издания Tencent говорится, что США выступили против проекта российской резолюции в ООН «О неразмещении первыми оружия в космосе». Эксперты считают, что такой шаг можно объяснить заинтересованностью американцев в милитаризации космоса. Доказательством этой теории могут служить испытания секретного орбитального беспилотника Boeing X-37, передает «ПолитРоссия».

Примечательно, что официально аппарат заявлен как средство разведки и доставки грузов, однако одна из скрытых возможностей X-37 может заключаться в способности нести ядерные бомбы. Дело в том, что системам ПРО будет сложнее перехватывать и уничтожать снаряды, выпущенные космическим беспилотником.

Tencent: Россия обезопасила себя от внезапной атаки американского беспилотника X-37
Федеральное агентство новостей /

«X-37B всегда маневрирует в космосе, и он может поражать цели эффективнее атомных подлодок. Он также способен находить слабые места в системах ПРО и ПВО и совершать прорыв обороны», – говорят авторы статьи.

По их словам, Россия оценила все риски и обезопасила себя от внезапной атаки. Во-первых, она объединила свои ВВС с войсками воздушно-космической обороны, создав таким образом Воздушно-космические силы (ВКС). Второй шаг – это разработка и испытание противоспутникового оружия. Речь идет о комплексе С-550. По мнению аналитиков из Китая, американцы подталкивают Россию к началу военного противостояния в космосе.

Ранее сообщалось, что Роскосмос следит за действиями американского военного орбитального беспилотника X-37. В госкорпорации заявили, что знают о местоположении аппарата на околоземной орбите и пристально наблюдают за ним.

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россия сша космос ядерное оружие x-37
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