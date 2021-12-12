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Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»

Общество
Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»
Федеральное агентство новостей  /  Роман Мартынович

Москва, 12 декабря. Подчеркивание маскулинности в мужских парикмахерских России удивило журналиста испанского издания El Mundo Хавьера Коласа.

В настоящее время в России маскулинность является почетным качеством. При этом для мужского населения страны заботиться о своей внешности — табу, заявил испанский корреспондент Колас.

«В Москве от тестостерона трещат даже высококлассные парикмахерские», — отметил иностранный журналист.

Его удивило, что в российских салонах для мужчин висят груши для бокса, а емкости для уходовых средств сделаны в виде бутылок виски. При этом стены украшены фотографиями суровых мужчин с бородой и татуировками. Такой антураж помогает мужчине сделать прическу, не теряя при этом мужественности, сделал вывод Колас.

Психолог из Дагестана Раисат Сагидова ранее объяснила, почему мужчины часто не платят алименты. По мнению специалиста, человеку сложно отдать деньги, не получив ничего взамен.

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россия мужчины парикмахерская
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