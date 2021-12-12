Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»

Москва, 12 декабря. Подчеркивание маскулинности в мужских парикмахерских России удивило журналиста испанского издания El Mundo Хавьера Коласа.

В настоящее время в России маскулинность является почетным качеством. При этом для мужского населения страны заботиться о своей внешности — табу, заявил испанский корреспондент Колас.

«В Москве от тестостерона трещат даже высококлассные парикмахерские», — отметил иностранный журналист.

Его удивило, что в российских салонах для мужчин висят груши для бокса, а емкости для уходовых средств сделаны в виде бутылок виски. При этом стены украшены фотографиями суровых мужчин с бородой и татуировками. Такой антураж помогает мужчине сделать прическу, не теряя при этом мужественности, сделал вывод Колас.

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