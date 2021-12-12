Володин поздравил россиян с Днем конституции

Москва, 12 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал поздравление с Днем конституции. Оно размещено на сайте ГД.

По словам председателя Госдумы, для реализации новых положений основного закона России предстоит еще многое сделать.

Он добавил, что годом ранее граждане страны в ходе голосования выбрали «дальнейшее укрепление суверенитета России, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, проголосовали за защиту традиционных ценностей и исторической памяти».

«Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновленной конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей», — написал спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что 13 декабря состоится заседание депутатов нижней палаты парламента. В ходе встречи будут обсуждаться решения по законодательным инициативам о QR-кодах в общественных местах и транспорте.