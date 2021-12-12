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Володин поздравил россиян с Днем конституции

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 10:41
Политика
Володин поздравил россиян с Днем конституции
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 12 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал поздравление с Днем конституции. Оно размещено на сайте ГД.

По словам председателя Госдумы, для реализации новых положений основного закона России предстоит еще многое сделать.

Он добавил, что годом ранее граждане страны в ходе голосования выбрали «дальнейшее укрепление суверенитета России, более высокие стандарты в медицине и социальной сфере, проголосовали за защиту традиционных ценностей и исторической памяти».

«Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновленной конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей», — написал спикер Госдумы.

Ранее Володин сообщил, что 13 декабря состоится заседание депутатов нижней палаты парламента. В ходе встречи будут обсуждаться решения по законодательным инициативам о QR-кодах в общественных местах и транспорте.

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Все новости / Политика / Володин поздравил россиян с Днем конституции
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