Кинорежиссер Сокуров заявил о желании побеседовать с Путиным в расслабленной обстановке

Москва, 12 декабря. Кинорежиссер Александр Сокуров ждет возможности для встречи с президентом России Владимиром Путиным для беседы в неформальной обстановке.

По его словам, ему хотелось бы узнать мнение российского лидера по ряду вопросов. Однако подобная беседа должна проходить «за чашкой чая».

«Если будет конкретное предложение — конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Вместе с тем деятель искусства призвал информационные агентства не раздувать истерию вокруг его выступления в рамках заседания СПЧ. Кинорежиссер выразил мнение, что журналисты не уделили должное внимание изучению текста его речи.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выступление Сокурова. По его словам, резкая оценка со стороны Путина последовала из-за некомпетентных высказываний со стороны режиссера по чувствительным вопросам.