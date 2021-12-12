Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег

Киев, 12 декабря. Младший брат Софии Ротару, 68-летний Анатолий Ротарь рассказал о своей жизни с семьей в украинском селе Маршинцы, где родилась известная певица. Он признался в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что из-за отсутствия денег ему пришлось закрыть свое кафе.

По словам Ротаря, в молодости он вместе с братом выступал в кишиневском ансамбле «Оризонт». Сейчас другой брат Ротару, Евгений владеет универсальным магазином, который был назван в честь знаменитой сестры. Анатолий Ротарь тоже живет в деревне и управляет фермерским хозяйством.

Родственник Ротару рассказал, что зарабатывает на жизнь, выращивая кукурузу и пшеницу на участке 300 гектаров. Брат исполнительницы вспомнил, что однажды София Ротару подарила ему пивной завод, который пришлось закрыть. Также братья вынуждены были завершить работу своего кафе, в котором раньше собиралось множество желающих поесть.

«Закрыли кафе, закрыли все. Нет людей, нет денег», — жалуется младший брат певицы.

Братья Ротару рассказали, что сейчас их выручает только цех по производству упаковки из полиэтилена. Еще три сестры Ротару живут в шести часах от Киева, но они редко приезжают к братьям из-за немолодого возраста.

Ранее София Ротару пожаловалась на плохое самочувствие своей коллеге Ларисе Долиной. По словам Долиной, они редко видятся с украинской исполнительницей. Их последняя встреча произошла за кулисами во время подготовки шоу «Песня года».