Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 10:52
10:48
Общество
Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза лекарств для борьбы с COVID-19 до 2025 года
10:48
Общество
Диетолог Чугунова заявила, что высокая температура приготовления снижает пользу блюда
10:47
Общество
Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»
10:40
Политика
Аналитики Журавлев, Дробницкий и Можегов считают, что в 2024 году американцы выберут Трампа
10:40
Происшествия
Жертвами ДТП с участием фуры под Владимиром стали пять человек
10:40
Политика
Володин поздравил россиян с Днем конституции
10:36
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Наро-Фоминском
10:31
Политика
Кинорежиссер Сокуров заявил о желании побеседовать с Путиным в расслабленной обстановке
10:31
Происшествия
Посетитель московского ресторана забыл в гардеробе боевой пистолет
10:30
Шоу-бизнес
Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 10:30
Шоу-бизнес
Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег
Global Look Press  /  Grigirii Goryachev

Киев, 12 декабря. Младший брат Софии Ротару, 68-летний Анатолий Ротарь рассказал о своей жизни с семьей в украинском селе Маршинцы, где родилась известная певица. Он признался в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что из-за отсутствия денег ему пришлось закрыть свое кафе.

По словам Ротаря, в молодости он вместе с братом выступал в кишиневском ансамбле «Оризонт». Сейчас другой брат Ротару, Евгений владеет универсальным магазином, который был назван в честь знаменитой сестры. Анатолий Ротарь тоже живет в деревне и управляет фермерским хозяйством.

Родственник Ротару рассказал, что зарабатывает на жизнь, выращивая кукурузу и пшеницу на участке 300 гектаров. Брат исполнительницы вспомнил, что однажды София Ротару подарила ему пивной завод, который пришлось закрыть. Также братья вынуждены были завершить работу своего кафе, в котором раньше собиралось множество желающих поесть.

«Закрыли кафе, закрыли все. Нет людей, нет денег», — жалуется младший брат певицы.

Братья Ротару рассказали, что сейчас их выручает только цех по производству упаковки из полиэтилена. Еще три сестры Ротару живут в шести часах от Киева, но они редко приезжают к братьям из-за немолодого возраста.

Ранее София Ротару пожаловалась на плохое самочувствие своей коллеге Ларисе Долиной. По словам Долиной, они редко видятся с украинской исполнительницей. Их последняя встреча произошла за кулисами во время подготовки шоу «Песня года».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег
шоу-бизнес отношения ротару
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать