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ЦАХАЛ привлек тысячи резервистов к военным учениям на юге Израиля

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 10:10
Армия
ЦАХАЛ привлек тысячи резервистов к военным учениям на юге Израиля
flickr.com  /  Israel Defense Forces / CC BY-SA 2.0

Иерусалим, 12 декабря. Армия обороны Израиля приступила к масштабным военным учениям на юге страны, заявили в пресс-службе оборонного ведомства государства.

По имеющейся информации, в учениях примут участие тысячи израильских резервистов, которые будут зачислены в свои части в ближайшее время. Отмечается, что главной целью маневров является проверка готовности и компетентности ВС в области мобилизации резервов.

«Во время учений будет происходить оживленное перемещение сил ЦАХАЛ, транспортировка оружия и тяжелой военной техники по всей стране», — сказано в сообщении.

Отметим, что осенью текущего года израильская армия провела крупные учения с учетом майского 11-дневного конфликта в секторе Газа. В маневрах были задействованы несколько тысяч солдат, а также сотрудники всех правительственных и чрезвычайных ведомств.

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