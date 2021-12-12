ЦАХАЛ привлек тысячи резервистов к военным учениям на юге Израиля

Иерусалим, 12 декабря. Армия обороны Израиля приступила к масштабным военным учениям на юге страны, заявили в пресс-службе оборонного ведомства государства.

По имеющейся информации, в учениях примут участие тысячи израильских резервистов, которые будут зачислены в свои части в ближайшее время. Отмечается, что главной целью маневров является проверка готовности и компетентности ВС в области мобилизации резервов.

«Во время учений будет происходить оживленное перемещение сил ЦАХАЛ, транспортировка оружия и тяжелой военной техники по всей стране», — сказано в сообщении.

Отметим, что осенью текущего года израильская армия провела крупные учения с учетом майского 11-дневного конфликта в секторе Газа. В маневрах были задействованы несколько тысяч солдат, а также сотрудники всех правительственных и чрезвычайных ведомств.