Индийский дипломат Малхотра заявил важности контактов Путина с Байденом

Нью-Дели, 12 декабря. Виртуальные переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в любом случае являются положительной новостью, заявил индийский дипломат, председатель Консультативного комитета при Совете ООН по правам человека Аджай Малхотра.

По его словам, на текущий момент напряженность в отношениях между Россией и США ощущается наиболее остро. Поэтому периодические контакты между главами государств очень важны для решения проблем глобальной безопасности.

«Взаимодействие на высшем уровне может быть полезным, поскольку сотрудничество между США и Россией по конкретным вопросам может позволить лучше справляться с некоторыми современными проблемами безопасности», — сказал он.

Ранее переговоры Путина с Байденом прокомментировал бывший президент США Дональд Трамп. Он обвинил своего преемника в непрофессиональном подходе к обсуждению двусторонних отношений и ситуации на Украине.