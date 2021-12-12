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Индийский дипломат Малхотра заявил важности контактов Путина с Байденом

Политика
Индийский дипломат Малхотра заявил важности контактов Путина с Байденом
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нью-Дели, 12 декабря. Виртуальные переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом в любом случае являются положительной новостью, заявил индийский дипломат, председатель Консультативного комитета при Совете ООН по правам человека Аджай Малхотра.

По его словам, на текущий момент напряженность в отношениях между Россией и США ощущается наиболее остро. Поэтому периодические контакты между главами государств очень важны для решения проблем глобальной безопасности.

«Взаимодействие на высшем уровне может быть полезным, поскольку сотрудничество между США и Россией по конкретным вопросам может позволить лучше справляться с некоторыми современными проблемами безопасности», — сказал он.

Ранее переговоры Путина с Байденом прокомментировал бывший президент США Дональд Трамп. Он обвинил своего преемника в непрофессиональном подходе к обсуждению двусторонних отношений и ситуации на Украине.

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