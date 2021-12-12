Принц Чарльз и Камилла сделали странную рождественскую открытку

Лондон, 12 декабря. Принц Чарльз и его жена Камилла, после того как Герцоги Кембриджские опубликовали фотографию рождественской открытки образца 2021 года, тоже последовали их примеру. Стоит отметить, что такое решение хоть и нетрадиционное, но оказалось вполне актуальным, пишет журнал Elle.

Стоит отметить, что проводить официальную фотосессию, как сделали младшие члены семьи, герцог и герцогиня Корнуоллские не стали. Они ограничились уже готовым снимком. Кадр был сделан фотографом Самиром Хусейном во время скачек в Королевском Аскоте в начале 2021 года. В нем наследник престола надевает на жену медицинскую маску.

Интересно, что фото было опубликовано в минувшую пятницу, 10 декабря, когда в Великобритании были ужесточены правила ношения масок. Это произошло на фоне растущих числа заболевших коронавирусом и опасений по поводу нового штамма этой болезни — «Омикрон».

Принц Чарльз и Камилла — одни из первых, кто показательно прошел вакцинацию. Таким образом, они оказались в авангарде королевских ответных мер на пандемию. Пара с личной благодарностью обратилась к ключевым работникам медицины после того, как в начале года был снят локдаун.

Старший сын королевы успел переболеть COVID-19 в марте 2020 года, в самом начале пандемии. Он находился в изоляции вместе с супругой Камиллой. Позднее принц Чарльз признался, что ему удалось перенести вирус в легкой форме.

Стоит отметить, что у принца Уэльского немало резиденций, в которых он может изолироваться. Но неизвестно, что случится с ними, если он станет королем, ведь большая часть из них принадлежит короне, а несколько — герцогству Корнуоллскому, которое, скорее всего, перейдет старшему сыну Чарльза — принцу Уильяму как следующему наследнику трона.

Ранее сообщалось, как принц Уэльский и королева Елизавета пытаются спасти репутацию принца Эндрю. Он был отстранен от исполнения официальных обязанностей с подачи своего старшего брата.