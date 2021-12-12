ВС Сербии получат батарею модернизированных российских комплексов ПВО «Панцирь»

Белград, 12 декабря. Сербия в ближайшее время получит батарею российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М», сообщил сербский президент Александр Вучич.

В эфире канала TV Pink он рассказал, что раньше на вооружении ВС Сербии не было комплексов «Панцирь», противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет, а также достаточного количества самолетов МиГ-29. Сегодня же в авиапарке сербских ВВС находятся около 14 таких истребителей.

«Раньше у нас было в резерве четыре бомбардировщика "Орао", сейчас у нас их 10, и работаем еще над 4+4, чтобы было 18. Но сильнее всего укрепляет [оборону] ПВО, достаточно сказать, что у нас две батареи "Панцирь-С1" и прибывает еще одна батарея "Панциря"», — заявил сербский лидер.

Отметим, что с 2018 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, три десятка танков Т-72МС и другую военную технику.

Ранее сообщалось, что Белград рассматривает возможность закупки боевой авиации у России. Сербия может приобрести вертолеты Ми-35 и партию из 12 истребителей.