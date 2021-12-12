Американец Порье проиграл техническим нокаутом бразильцу Оливейре в главном бою UFC 269

Лас-Вегас, 12 декабря. Бразильский боец Чарльз Оливейра одержал победу над Дастином Порье из США в главном поединке турнира UFC 269.

Чарльз Оливейра 12 декабря защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. В третьем раунде поединка, который проходил на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, бразилец провел удушающий прием, вынудив американца сдаться.

Оливейра одержал десятую победу подряд в MMA. Всего на его счету 32 победы в смешанных единоборствах при восьми поражениях. Порье, занимающий первое место в рейтинге лучших бойцов легкой весовой категории, проиграл седьмой поединок в карьере. В соглавном бою турнира UFC 269 американка Джулианна Пенье победила Аманду Нуньес из Бразилии.

Ранее Дмитрий Бивол победил Умара Саламова в бою за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе. Поединок проходил в рамках боксерского вечера RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.