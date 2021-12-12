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Певица Таисия Повалий подтвердила, что омолаживается с помощью уколов

Шоу-бизнес
Певица Таисия Повалий подтвердила, что омолаживается с помощью уколов
Prt Scr instagram.com  /  @tpovaliyofficial

Киев, 12 декабря. Народная артистка Украины Таисия Повалий похвасталась цветущей внешностью в 57 лет и призналась, что использует бьюти-процедуры для поддержания красоты. Поклонникам понравилась откровенность исполнительницы.

Таисия Повалий отпраздновала день рождения 10 декабря. В торжественный день певица решила сообщить поклонникам о празднике — ей исполнилось 57 лет. Несмотря на возраст, артистке удается поддерживать молодость, поэтому фанаты не раз подозревали, что звезда пользуется услугами косметологов.

Именинница подтвердила предположения поклонников в новой публикации в Instagram. Артистка опубликовала пост, где крупным планом показала лицо и раскрыла секрет красоты.

«57! Ну и что, что уколы красоты на лице. Зато как выгляжу!» — похвасталась певица.

Поклонники поспешили поздравить исполнительницу с днем рождения. Многие также поддержали решение Повалий.

«Вы публичный человек, просто обязаны выглядеть безупречно. А красота, она требует жертв»;

«Обалденно выглядите»;

«Красавица хоть с уколами, хоть без них!» — писали фолловеры.

Актриса Марина Федункив также решила омолодиться незадолго до свадьбы с молодым избранником. Косметолог Татьяна Баллирано рассказала, на какие процедуры согласилась звезда шоу Comedy Woman ради красоты.

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