Певица Таисия Повалий подтвердила, что омолаживается с помощью уколов

Киев, 12 декабря. Народная артистка Украины Таисия Повалий похвасталась цветущей внешностью в 57 лет и призналась, что использует бьюти-процедуры для поддержания красоты. Поклонникам понравилась откровенность исполнительницы.
Таисия Повалий отпраздновала день рождения 10 декабря. В торжественный день певица решила сообщить поклонникам о празднике — ей исполнилось 57 лет. Несмотря на возраст, артистке удается поддерживать молодость, поэтому фанаты не раз подозревали, что звезда пользуется услугами косметологов.
Именинница подтвердила предположения поклонников в новой публикации в Instagram. Артистка опубликовала пост, где крупным планом показала лицо и раскрыла секрет красоты.
«57! Ну и что, что уколы красоты на лице. Зато как выгляжу!» — похвасталась певица.
Поклонники поспешили поздравить исполнительницу с днем рождения. Многие также поддержали решение Повалий.
«Вы публичный человек, просто обязаны выглядеть безупречно. А красота, она требует жертв»;
«Обалденно выглядите»;
«Красавица хоть с уколами, хоть без них!» — писали фолловеры.
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