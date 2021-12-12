«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня День Конституции Российской Федерации — главного документа страны. Первый текст книги был принят на народном голосовании в 1993 году, а писался он 3,5 года. Примечательно, что в Конституции РФ нет ни одного слова, которое являлось бы заимствованием из какого-либо иностранного языка. Она полностью написана с использованием только исконно русских слов.

Свой 204-й день рождения сегодня отмечает московский Манеж. Это здание было построено в честь пятилетия победы в Отечественной войне 1812 года. Раньше в Манеже проходили балы и отмечались главные праздники страны. Комплекс продолжает работать ежедневно, принимая у себя крупные выставки, презентации и концерты.

Сегодня вы можете поздравить брата, даже если у вас его нет. В 1997 году состоялась премьера фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Картина во многом стал отражением той эпохи, которую переживала наша страна в 90-е. Фильм считается культовым во многих странах мира.

Дни рождения каких великих людей сегодня отмечают в России, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».