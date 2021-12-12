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Лента
12 декабря 12:17
12:14
Экономика
Города Украины попросили установить единый тариф на электричество для школ и больниц
12:02
Политика
Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году
12:01
Происшествия
Подростки попали в реанимацию после распития бутылки коньяка в Москве
12:00
Общество
Петербургские водители рассказали, как коммунальщики осложнили им жизнь зимой
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди
11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обвинила бывшую жену Романа Малькова в показном цирке с алиментами
11:57
Армия
Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом
11:56
Происшествия
МВД сообщило о 849 случаях угона автомобилей в Петербурге в 2021 году
11:55
Общество
Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем
11:55
Общество
Смертность от коронавируса с каждым днем продолжает расти в Петербурге
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«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня День Конституции Российской Федерации — главного документа страны. Первый текст книги был принят на народном голосовании в 1993 году, а писался он 3,5 года. Примечательно, что в Конституции РФ нет ни одного слова, которое являлось бы заимствованием из какого-либо иностранного языка. Она полностью написана с использованием только исконно русских слов.

Свой 204-й день рождения сегодня отмечает московский Манеж. Это здание было построено в честь пятилетия победы в Отечественной войне 1812 года. Раньше в Манеже проходили балы и отмечались главные праздники страны. Комплекс продолжает работать ежедневно, принимая у себя крупные выставки, презентации и концерты.

Сегодня вы можете поздравить брата, даже если у вас его нет. В 1997 году состоялась премьера фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова. Картина во многом стал отражением той эпохи, которую переживала наша страна в 90-е. Фильм считается культовым во многих странах мира.

Дни рождения каких великих людей сегодня отмечают в России, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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