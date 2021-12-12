В Израиле вылечили и отпустили на волю двух морских черепах

Две морские черепахи прошли курс лечения в Израильском центре спасения черепах после того, как получили тяжелые травмы. После реабилитации животные были отпущены в дикую природу.

Черепахи были травмированы в еще октябре, их обнаружили в Хайфском заливе отдыхающие. Люди проплывали мимо на парусном судне, увидели страдающих животных и сразу обратились в Центр спасения черепах. Сотрудники службы оперативно подобрали животных и отвезли на реабилитацию.

«Они были ранены из-за рыбной ловли в море. У одной во рту два крючка, а у другой травма, вероятно, из-за лодки», — рассказала сотрудница Центра Ольга Рыбак.

Черепах лечили в течение двух месяцев. По словам Ольги Рыбак, сейчас они готовы к самостоятельной жизни, их здоровью ничего не угрожает. Животных вывезли на Хайфский пляж и отпустили в свободное плавание.