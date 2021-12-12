Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 12:17
12:14
Экономика
Города Украины попросили установить единый тариф на электричество для школ и больниц
12:02
Политика
Замглавы МИД Польши Яблоньский не исключил повторения миграционного кризиса в 2022 году
12:01
Происшествия
Подростки попали в реанимацию после распития бутылки коньяка в Москве
12:00
Общество
Петербургские водители рассказали, как коммунальщики осложнили им жизнь зимой
12:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 12 декабря, праздники, факты, люди
11:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева обвинила бывшую жену Романа Малькова в показном цирке с алиментами
11:57
Армия
Украинско-турецкий завод по производству БПЛА нового поколения начали строить под Киевом
11:56
Происшествия
МВД сообщило о 849 случаях угона автомобилей в Петербурге в 2021 году
11:55
Общество
Путин поздравил путешественника Конюхова с 70-летним юбилеем
11:55
Общество
Смертность от коронавируса с каждым днем продолжает расти в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы

Весь мир
На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Западного берега реки Иордан приняли участие в первом этапе муниципальных выборов, который затронул преимущественно небольшие селения. Право голоса имели около 400 тысяч человек в 154 местных сельских советах, которые находятся под управлением Палестинской национальной администрации (ПНА). Однако более 220 округов такого уровня не участвуют в плебисците, поскольку в 162 из них в бюллетенях фигурирует лишь партия «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), а еще в 60 муниципалитетах кандидатов не нашлось вовсе. В более крупных населенных пунктах голосование запланировано на март следующего года.

На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы
Федеральное агентство новостей /

Выборы в городах были отложены правительством Махмуда Аббаса, который на фоне падения популярности его партии, ФАТХ, опасается победы своих главных конкурентов из сектора Газа — военизированного движения ХАМАС, стремительно набирающего поддержку на Западном берегу после 11-дневной войны с Израилем в мае текущего года.

Однако этот шаг еще сильнее возмутил палестинцев, которые ранее крайне негативно отнеслись к переносу парламентских и президентских выборов якобы из-за препятствий со стороны Тель-Авива. Многие жители анклава наряду с ХАМАС обвинили президента в попытке отсрочить свой провал — как показывают социальные опросы, по итогам полноценных выборов, ни Аббас, ни его партия уже не смогли бы одержать победу в этот раз. Как сообщается, в сельской местности ФАТХ имеет большую поддержку, нежели ХАМАС, однако в городах, где проживает около 70% населения, преимущество на стороне движения из сектора Газа.

На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы
Федеральное агентство новостей /

Видение оппозиции

На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы
ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Отсрочка выборов высшего уровня, наряду с прочими противоречиями между двумя фракциями, в очередной раз стала одной из причин отмены голосования в муниципалитетах сектора Газа. В 2012 и 2017 годах ХАМАС также отказался от участия в местных выборах, которые ПНА проводит в атмосфере, благоприятной лишь для победы ФАТХ.

Палестинские аналитики считают, что разделенное на несколько этапов голосование вместо полноценных единых выборов отражает отсутствие какого-либо стремления у нынешнего руководства ПНА к переменам и призвано лишь удержать власть в западной части анклава в своих руках. Примечательно, что некоторые из сторонников ХАМАС все же одобряют формальное сохранение власти в руках ФАТХ, поскольку с теми муниципальными образованиями, где побеждает движение из сектора Газа, отказываются сотрудничать многие представители международного сообщества, особенно страны Запада.

По заявлению Арефа Джафаля, директора палестинской Организации по наблюдению за демократией и выборами в арабском мире, отсутствие в некоторых округах конкурентов ФАТХ объясняется тем, что зачастую в деревнях состав участвующих в выборах партий определяют наиболее влиятельные семьи. Заключая с ними сделку, фракция Махмуда Аббаса гарантирует себе место в бюллетени, в то время как остальные фракции туда не попадают.

Позиция Рамаллы

Пресс-секретарь партии ФАТХ Мунир аль-Джагуб в свою очередь отверг подобные обвинения. По его словам, разделение голосования на два этапа призвано дать время договориться с движением из сектора Газа о проведении голосования и на подконтрольных ему территориях. Он подчеркнул, что на выборах может баллотироваться каждый желающий, приведя в пример одну из деревень, где в списке кандидатов присутствовали и члены ХАМАС.

Стоит отметить, что две конкурирующие партии договорились о проведении президентских и парламентских выборов еще в 2016 году, однако Высокий суд Палестины тогда отменил их, объяснив свое решение отсутствием контроля официально признанных властей над территориями сектора Газа. Вновь же о переносе голосования руководство ПНА заявило в апреле этого года, в этот раз сославшись на запрет со стороны Израиля.

Многие критики осудили такой шаг руководства ФАТХ, а оппозиционные партии, включая ХАМАС и «Народный фронт освобождения Палестины», назвали это «мятежом против национального единства и примирения».  Тем не менее в Рамалле подчеркнули, что обсуждаться это решение не будет.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы
выборы махмуд аббас палестина хамас фатх
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать