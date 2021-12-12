На Западном берегу реки Иордан прошли муниципальные выборы

Жители Западного берега реки Иордан приняли участие в первом этапе муниципальных выборов, который затронул преимущественно небольшие селения. Право голоса имели около 400 тысяч человек в 154 местных сельских советах, которые находятся под управлением Палестинской национальной администрации (ПНА). Однако более 220 округов такого уровня не участвуют в плебисците, поскольку в 162 из них в бюллетенях фигурирует лишь партия «Движение за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ), а еще в 60 муниципалитетах кандидатов не нашлось вовсе. В более крупных населенных пунктах голосование запланировано на март следующего года.

Palestine holds municipal elections on West Bank: Central commission official https://t.co/RrUhS5jygl — Devdiscourse (@dev_discourse) December 11, 2021

Федеральное агентство новостей /

Выборы в городах были отложены правительством Махмуда Аббаса, который на фоне падения популярности его партии, ФАТХ, опасается победы своих главных конкурентов из сектора Газа — военизированного движения ХАМАС, стремительно набирающего поддержку на Западном берегу после 11-дневной войны с Израилем в мае текущего года.

Однако этот шаг еще сильнее возмутил палестинцев, которые ранее крайне негативно отнеслись к переносу парламентских и президентских выборов якобы из-за препятствий со стороны Тель-Авива. Многие жители анклава наряду с ХАМАС обвинили президента в попытке отсрочить свой провал — как показывают социальные опросы, по итогам полноценных выборов, ни Аббас, ни его партия уже не смогли бы одержать победу в этот раз. Как сообщается, в сельской местности ФАТХ имеет большую поддержку, нежели ХАМАС, однако в городах, где проживает около 70% населения, преимущество на стороне движения из сектора Газа.

Федеральное агентство новостей /

Видение оппозиции

ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Отсрочка выборов высшего уровня, наряду с прочими противоречиями между двумя фракциями, в очередной раз стала одной из причин отмены голосования в муниципалитетах сектора Газа. В 2012 и 2017 годах ХАМАС также отказался от участия в местных выборах, которые ПНА проводит в атмосфере, благоприятной лишь для победы ФАТХ.

EU representative welcome holding the first phase of Palestine’s local elections - https://t.co/BNobF6NXeg #Palestine pic.twitter.com/OPjnVuacDN — al whit (@soitiz) December 10, 2021

Палестинские аналитики считают, что разделенное на несколько этапов голосование вместо полноценных единых выборов отражает отсутствие какого-либо стремления у нынешнего руководства ПНА к переменам и призвано лишь удержать власть в западной части анклава в своих руках. Примечательно, что некоторые из сторонников ХАМАС все же одобряют формальное сохранение власти в руках ФАТХ, поскольку с теми муниципальными образованиями, где побеждает движение из сектора Газа, отказываются сотрудничать многие представители международного сообщества, особенно страны Запада.

Palestinians vote in local elections amid rising anger with Abbas -- By giving a nod and a wink to the PA's election delays, the U.S. and Israel bolstered support for Hamas https://t.co/NOewJ6wjea — Jim Clancy (@ClancyReports) December 11, 2021

По заявлению Арефа Джафаля, директора палестинской Организации по наблюдению за демократией и выборами в арабском мире, отсутствие в некоторых округах конкурентов ФАТХ объясняется тем, что зачастую в деревнях состав участвующих в выборах партий определяют наиболее влиятельные семьи. Заключая с ними сделку, фракция Махмуда Аббаса гарантирует себе место в бюллетени, в то время как остальные фракции туда не попадают.

Позиция Рамаллы

Пресс-секретарь партии ФАТХ Мунир аль-Джагуб в свою очередь отверг подобные обвинения. По его словам, разделение голосования на два этапа призвано дать время договориться с движением из сектора Газа о проведении голосования и на подконтрольных ему территориях. Он подчеркнул, что на выборах может баллотироваться каждый желающий, приведя в пример одну из деревень, где в списке кандидатов присутствовали и члены ХАМАС.

★ Divisions as Palestinians in occupied West Bank cast local votes - Al Jazeera English #BreakingNews Please Retweet ➧➧➧ https://t.co/Pt3c8hfv73 pic.twitter.com/s1why3DHqH — Mark Mantra (@meditaudios) December 12, 2021

Стоит отметить, что две конкурирующие партии договорились о проведении президентских и парламентских выборов еще в 2016 году, однако Высокий суд Палестины тогда отменил их, объяснив свое решение отсутствием контроля официально признанных властей над территориями сектора Газа. Вновь же о переносе голосования руководство ПНА заявило в апреле этого года, в этот раз сославшись на запрет со стороны Израиля.

Многие критики осудили такой шаг руководства ФАТХ, а оппозиционные партии, включая ХАМАС и «Народный фронт освобождения Палестины», назвали это «мятежом против национального единства и примирения». Тем не менее в Рамалле подчеркнули, что обсуждаться это решение не будет.