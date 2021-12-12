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Матвиенко отметила роль конституционных поправок в сохранении семейных ценностей

Политика
Матвиенко отметила роль конституционных поправок в сохранении семейных ценностей
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 12 декабря. Поправки в основной закон РФ, которые были внесены в 2020 году, расширили возможности для сохранения традиционных семейных ценностей. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Поправки 2020 года отразили требования меняющегося мира и современные реалии, отмечается в обращении спикера Совфеда к российским гражданам по случаю Дня конституции.

«Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия имеющимся вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей, уникального культурного наследия», — сказала Матвиенко.

Как стало известно ранее, российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили соотечественников с Днем конституции. Свое обращение они направили с борта Международной космической станции.

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Все новости / Политика / Матвиенко отметила роль конституционных поправок в сохранении семейных ценностей
матвиенко конституция поправки
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