Компания Google выпустила специальный дудл в честь Дня супа фо

Вашингтон, 12 декабря. Компания Google создала специальный дудл в честь Дня вьетнамского супа фо из рисовой лапши, который отмечается 12 декабря.

Нажав на анимированное изображение пиалы с фо, пользователи могут увидеть ссылки на страницы с информацией о вьетнамском супе. Отмечается, что это блюдо завоевало большую популярность во всем мире.

При этом Google не первый раз создает дудлы на вьетнамскую кулинарную тематику. Например, в марте 2020 года компания разработала дудл, посвященный известному вьетнамскому сэндвичу бань ми.

Праздник по случаю пятого в истории дня главного национального вьетнамского блюда проходит в городе Хошимине. Предыдущий фестиваль состоялся в Ханое.

Корпорация Google разрабатывает собственные «умные» часы, которые намерена выпустить в 2022 году. Согласно предварительной информации, устройство Pixel Watch получило кодовое название Rohan.