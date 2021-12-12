Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 10:51
10:48
Общество
Мишустин продлил упрощенный порядок ввоза лекарств для борьбы с COVID-19 до 2025 года
10:48
Общество
Диетолог Чугунова заявила, что высокая температура приготовления снижает пользу блюда
10:47
Общество
Журналист Колас заявил, что мужские парикмахерские в России «трещат от тестостерона»
10:40
Политика
Аналитики Журавлев, Дробницкий и Можегов считают, что в 2024 году американцы выберут Трампа
10:40
Происшествия
Жертвами ДТП с участием фуры под Владимиром стали пять человек
10:40
Политика
Володин поздравил россиян с Днем конституции
10:36
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе под Наро-Фоминском
10:31
Политика
Кинорежиссер Сокуров заявил о желании побеседовать с Путиным в расслабленной обстановке
10:31
Происшествия
Посетитель московского ресторана забыл в гардеробе боевой пистолет
10:30
Шоу-бизнес
Занимающийся фермерством брат Ротару закрыл свое кафе из-за отсутствия денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Автомобили с пробегом на российском рынке стали выгоднее новых

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 09:35
Экономика
Автомобили с пробегом на российском рынке стали выгоднее новых
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 12 декабря. Новые автомобили значительно проигрывают подержанным по многим параметрам, в том числе финансовому. Главное для водителя — выбрать машину правильного возраста.

Порядка 27 млн авто в России — старше десяти лет, а это 60% от 45 млн единиц, и их число постоянно растет. Новых машин покупается все меньше, что неудивительно: россияне не хотят терять деньги. Купленное за 2 млн рублей авто уже через год удастся продать за 1 млн рублей, пишет издание «За рулем». При этом потери при перепродаже подержанного автомобиля практически отсутствуют.

«Несмотря на то, что за 10 месяцев 2021 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла до 930 000 рублей, этот сегмент демонстрирует положительную динамику продаж потому, что на вторичном рынке можно приобрести автомобиль в хорошем техническом состоянии за более низкую цену, чем новый», — рассказал директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее заявил, что новые авто на рынке Великобритании продаются дешевле подержанных, но в РФ такой сценарий не повторится.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Автомобили с пробегом на российском рынке стали выгоднее новых
автомобили авторынок подержанные автомобили
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать