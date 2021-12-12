Автомобили с пробегом на российском рынке стали выгоднее новых

Москва, 12 декабря. Новые автомобили значительно проигрывают подержанным по многим параметрам, в том числе финансовому. Главное для водителя — выбрать машину правильного возраста.

Порядка 27 млн авто в России — старше десяти лет, а это 60% от 45 млн единиц, и их число постоянно растет. Новых машин покупается все меньше, что неудивительно: россияне не хотят терять деньги. Купленное за 2 млн рублей авто уже через год удастся продать за 1 млн рублей, пишет издание «За рулем». При этом потери при перепродаже подержанного автомобиля практически отсутствуют.

«Несмотря на то, что за 10 месяцев 2021 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла до 930 000 рублей, этот сегмент демонстрирует положительную динамику продаж потому, что на вторичном рынке можно приобрести автомобиль в хорошем техническом состоянии за более низкую цену, чем новый», — рассказал директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Автоэксперт Дмитрий Попов ранее заявил, что новые авто на рынке Великобритании продаются дешевле подержанных, но в РФ такой сценарий не повторится.