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Политолог Черняев назвал Украину источником обогащения для Запада

Политика
Политолог Черняев назвал Украину источником обогащения для Запада
flickr.com

Киев, 12 декабря. Запад и США используют Украину в своих корыстных целях, заявил кандидат политических наук, американист Алексей Черняев.

Эксперт перечислил три способа использования Украины, к которым прибегли США и Европа. В частности, Украину считают инструментом воздействия на Россию. Из-за этого страну «любят» все.

«Вторая( причина — Прим.Ред.) — бывшая УССР как любимое детище сторонников распространения демократии в мире, которые, конечно, ослабли в последнее время. Для них Нэнька все еще хороший пример, за который надо держаться, они считают, что Украина — образец того, "как получилось"», — добавил американист.

Политолог Черняев назвал Украину источником обогащения для Запада
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Третьей причиной является тот факт, что Украина стала источником обогащения, а впоследствии — коррупции. В результате на стране грели руки все, кому ни лень, например, сын действующего президента США Джо Байдена Хантер, заключил Черняев.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил промежуточные внешнеполитические итоги управления страной Владимиром Зеленским. По мнению экс-главы МИД, за это время Украина стала объектом политических манипуляций Запада в политической игре с Россией.

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украина запад черняев
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