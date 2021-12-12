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Израиль поделился с США планами по ядерному сдерживанию Ирана

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 09:30
Армия
Израиль поделился с США планами по ядерному сдерживанию Ирана
Global Look Press  /  Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency

Иерусалим, 12 декабря. Глава израильского оборонного ведомства Бени Ганц во время визита в Вашингтон рассказал американским чиновникам о подготовке военного варианта сдерживания Ирана.

Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщает, что методы, о которых идет речь, должны помешать Тегерану заполучить ядерное оружие. Уточняется, что Иран близок к производству количества урана, достаточного для создания одной бомбы.

«Они не будут спешить переступать эту черту, потому что понимают последствия, но мы следим за этим и подчеркиваем, что Ирану нельзя позволять обогащать уран», — говорится в публикации.

Бени Ганц после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном заявил, что США и Европа осознают всю опасность и «теряют терпение». По его словам, стороны договорились продолжать углубленное сотрудничество в области безопасности.

Ранее Россия призвала Израиль и США проявить сдержанность в своих планах по военным учениям, направленным против Ирана. Проведение такого рода мероприятия может стать дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

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